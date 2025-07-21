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В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
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02:41 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/kamaz-2030327412.html
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии
При ДТП с Камазом в Якутии в машине находились 35 человек, двое из семи пострадавших в тяжелом состоянии, 14 проходят обследование, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:41:00+03:00
2025-07-21T02:41:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. При ДТП с Камазом в Якутии в машине находились 35 человек, двое из семи пострадавших в тяжелом состоянии, 14 проходят обследование, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. Ранее в МВД республики сообщали, что 14 человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". "На момент ДТП в машине находились 35 человек, силами МЧС России проведена деблокация пострадавших и погибших. Также, организована работа психолога ведомства. К сожалению, в результате происшествия погибло 14 человек, пострадало 7, из которых двое в тяжёлом состоянии. Остальные 14 человек проходят дополнительное обследование", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии

МЧС: двое пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Сотрудник СК на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. При ДТП с Камазом в Якутии в машине находились 35 человек, двое из семи пострадавших в тяжелом состоянии, 14 проходят обследование, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.
Ранее в МВД республики сообщали, что 14 человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский".
"На момент ДТП в машине находились 35 человек, силами МЧС России проведена деблокация пострадавших и погибших. Также, организована работа психолога ведомства. К сожалению, в результате происшествия погибло 14 человек, пострадало 7, из которых двое в тяжёлом состоянии. Остальные 14 человек проходят дополнительное обследование", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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