https://ria.ru/20250721/kamaz-2030327412.html

В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии

В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии - РИА Новости, 21.07.2025

В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии

При ДТП с Камазом в Якутии в машине находились 35 человек, двое из семи пострадавших в тяжелом состоянии, 14 проходят обследование, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:41:00+03:00

2025-07-21T02:41:00+03:00

2025-07-21T02:41:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. При ДТП с Камазом в Якутии в машине находились 35 человек, двое из семи пострадавших в тяжелом состоянии, 14 проходят обследование, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. Ранее в МВД республики сообщали, что 14 человек погибли, семь госпитализированы в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло около 03.20 по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". "На момент ДТП в машине находились 35 человек, силами МЧС России проведена деблокация пострадавших и погибших. Также, организована работа психолога ведомства. К сожалению, в результате происшествия погибло 14 человек, пострадало 7, из которых двое в тяжёлом состоянии. Остальные 14 человек проходят дополнительное обследование", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250411/yakutiya-2010620140.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)