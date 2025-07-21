https://ria.ru/20250721/kaliforniya-2030328832.html
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT - РИА Новости, 21.07.2025
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT
Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:09:00+03:00
2025-07-21T03:09:00+03:00
2025-07-21T10:17:00+03:00
калифорния
сан-хосе (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030360785_0:486:2048:1638_1920x0_80_0_0_f84f01c344fdc74c947880d13166af12.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "Водитель направил автомобиль в отделение почты в Сан-Хосе, Калифорния, вызвав пожар, на тушение которого ушло более 90 минут", - пишет издание. Как отмечает газета, никто не пострадал, мотив предполагаемого виновника, которого арестовали по подозрению в поджоге, пока неизвестен, ведется расследование.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030324078.html
калифорния
сан-хосе (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030360785_0:102:2048:1638_1920x0_80_0_0_ab9f6c802ecdaf6547b15cc90eafcfae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, сан-хосе (город)
Калифорния, Сан-Хосе (город)
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT
NYT: автомобиль въехал в отделение почты в Сан Хосе и вызвал пожар