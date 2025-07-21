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Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT - РИА Новости, 21.07.2025
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03:09 21.07.2025 (обновлено: 10:17 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/kaliforniya-2030328832.html
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT - РИА Новости, 21.07.2025
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT
Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:09:00+03:00
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калифорния
сан-хосе (город)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "Водитель направил автомобиль в отделение почты в Сан-Хосе, Калифорния, вызвав пожар, на тушение которого ушло более 90 минут", - пишет издание. Как отмечает газета, никто не пострадал, мотив предполагаемого виновника, которого арестовали по подозрению в поджоге, пока неизвестен, ведется расследование.
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калифорния, сан-хосе (город)
Калифорния, Сан-Хосе (город)
Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT

NYT: автомобиль въехал в отделение почты в Сан Хосе и вызвал пожар

© AP Photo / San Jose Fire DepartmentПожарные ликвидируют огонь после столкновения автомобиля с отделением почты в Сан-Хосе, Калифорния
Пожарные ликвидируют огонь после столкновения автомобиля с отделением почты в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / San Jose Fire Department
Пожарные ликвидируют огонь после столкновения автомобиля с отделением почты в Сан-Хосе, Калифорния
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц.
"Водитель направил автомобиль в отделение почты в Сан-Хосе, Калифорния, вызвав пожар, на тушение которого ушло более 90 минут", - пишет издание.
Как отмечает газета, никто не пострадал, мотив предполагаемого виновника, которого арестовали по подозрению в поджоге, пока неизвестен, ведется расследование.
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