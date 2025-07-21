https://ria.ru/20250721/kaliforniya-2030328832.html

Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT

Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT - РИА Новости, 21.07.2025

Машина въехала в отделение почты в Калифорнии, вызвав пожар, сообщает NYT

Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:09:00+03:00

2025-07-21T03:09:00+03:00

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калифорния

сан-хосе (город)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль въехал в отделение почты в американском штате Калифорния, вызвав пожар, сообщает газета New York Times со ссылкой на официальных лиц. "Водитель направил автомобиль в отделение почты в Сан-Хосе, Калифорния, вызвав пожар, на тушение которого ушло более 90 минут", - пишет издание. Как отмечает газета, никто не пострадал, мотив предполагаемого виновника, которого арестовали по подозрению в поджоге, пока неизвестен, ведется расследование.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030324078.html

калифорния

сан-хосе (город)

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калифорния, сан-хосе (город)