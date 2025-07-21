https://ria.ru/20250721/jurist-2030477791.html

Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды

Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды - РИА Новости, 21.07.2025

Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды

Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:30:00+03:00

2025-07-21T18:30:00+03:00

2025-07-21T18:30:00+03:00

авто

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе. "Например, если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания - именно к ней можно предъявить претензии", - рассказала юрист. Она отметила, что также за компенсацией водитель может обратиться в страховую компанию, где застрахован автомобиль.

https://ria.ru/20250721/ponedelnik-2030405026.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, общество