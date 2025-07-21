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Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды - РИА Новости, 21.07.2025
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18:30 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/jurist-2030477791.html
Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды
Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды - РИА Новости, 21.07.2025
Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды
Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:30:00+03:00
2025-07-21T18:30:00+03:00
авто
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе. "Например, если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания - именно к ней можно предъявить претензии", - рассказала юрист. Она отметила, что также за компенсацией водитель может обратиться в страховую компанию, где застрахован автомобиль.
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авто, общество
Авто, Общество
Юрист рассказала о компенсации водителям, чьи авто пострадали от непогоды

Звиададзе: компенсация водителям, чьи авто пострадали от непогоды, возможна

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Ливень в Москве
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды возможна, однако все зависит от того, кто несет ответственность за произошедшее, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе.
"Например, если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания - именно к ней можно предъявить претензии", - рассказала юрист.
Она отметила, что также за компенсацией водитель может обратиться в страховую компанию, где застрахован автомобиль.
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