В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным
Советник офиса Нетаньяху назвал несправедливым заявление 25 стран по Газе
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Совместный призыв к немедленному прекращению войны в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является "несправедливым и вредным", а также подрывает переговорный процесс, так как он не содержит осуждения действий палестинского движения ХАМАС или давления на него, заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
Ранее в понедельник главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав.
"Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, - не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, Израиль с уважением относится к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, но данное совместное заявление группы стран является "не помощью, а заблуждением, которое подает ХАМАС неверный и опасный сигнал".
"Оно полностью игнорирует очевидную истину: единственный, кто препятствует соглашению, - это ХАМАС. Именно он начал эту войну, именно он удерживает заложников и именно он саботирует каждую попытку прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль уже неоднократно принимал", - добавил советник канцелярии Биньямина Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.