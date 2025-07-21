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В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным - РИА Новости, 21.07.2025
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23:55 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/izrail-2030512432.html
В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным
В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным - РИА Новости, 21.07.2025
В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным
Совместный призыв к немедленному прекращению войны в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является "несправедливым и вредным",... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T23:55:00+03:00
2025-07-21T23:55:00+03:00
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Совместный призыв к немедленному прекращению войны в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является "несправедливым и вредным", а также подрывает переговорный процесс, так как он не содержит осуждения действий палестинского движения ХАМАС или давления на него, заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. Ранее в понедельник главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав. "Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, - не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. По словам чиновника, Израиль с уважением относится к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, но данное совместное заявление группы стран является "не помощью, а заблуждением, которое подает ХАМАС неверный и опасный сигнал". "Оно полностью игнорирует очевидную истину: единственный, кто препятствует соглашению, - это ХАМАС. Именно он начал эту войну, именно он удерживает заложников и именно он саботирует каждую попытку прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль уже неоднократно принимал", - добавил советник канцелярии Биньямина Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 58 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
https://ria.ru/20250721/gaza-2030412391.html
https://ria.ru/20250711/gaza-2028561415.html
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в мире, израиль, европа, ливан, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Европа, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным

Советник офиса Нетаньяху назвал несправедливым заявление 25 стран по Газе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Совместный призыв к немедленному прекращению войны в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является "несправедливым и вредным", а также подрывает переговорный процесс, так как он не содержит осуждения действий палестинского движения ХАМАС или давления на него, заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
Ранее в понедельник главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав.
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"Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, - не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, Израиль с уважением относится к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, но данное совместное заявление группы стран является "не помощью, а заблуждением, которое подает ХАМАС неверный и опасный сигнал".
"Оно полностью игнорирует очевидную истину: единственный, кто препятствует соглашению, - это ХАМАС. Именно он начал эту войну, именно он удерживает заложников и именно он саботирует каждую попытку прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль уже неоднократно принимал", - добавил советник канцелярии Биньямина Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 58 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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