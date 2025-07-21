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Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля - РИА Новости, 21.07.2025
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18:48 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/izrail-2030481247.html
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля - РИА Новости, 21.07.2025
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в понедельник пять объектов в разных частях... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:48:00+03:00
2025-07-21T18:48:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ходейда (город)
ансар алла
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ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в понедельник пять объектов в разных частях Израиля. "Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию, нанеся удары по пяти жизненно важным военным объектам на оккупированной территории Палестины", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Операция была направлена против аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.), другого военного объекта в оккупированном Яффо, порта Умм-эр-Рашраш (Эйлат - ред.), аэродрома Рамон и жизненно важного объекта в районе Ашдод", - отмечается в сообщении. По информации хуситов, операция была проведена с использованием пяти беспилотников. Ранее в понедельник телеканал "Аль-Джазира" передал, что израильские ВВС нанесли удары по йеменскому порту Ходейда на Красном море, разрушив восстановленную после прошлых ударов инфраструктуру.
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йемен
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля

Йеменские хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в понедельник пять объектов в разных частях Израиля.
"Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию, нанеся удары по пяти жизненно важным военным объектам на оккупированной территории Палестины", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
"Операция была направлена против аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.), другого военного объекта в оккупированном Яффо, порта Умм-эр-Рашраш (Эйлат - ред.), аэродрома Рамон и жизненно важного объекта в районе Ашдод", - отмечается в сообщении.
По информации хуситов, операция была проведена с использованием пяти беспилотников.
Ранее в понедельник телеканал "Аль-Джазира" передал, что израильские ВВС нанесли удары по йеменскому порту Ходейда на Красном море, разрушив восстановленную после прошлых ударов инфраструктуру.
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В миреЙеменИзраильХодейда (город)Ансар Алла
 
 
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