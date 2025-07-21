https://ria.ru/20250721/izrail-2030481247.html
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля - РИА Новости, 21.07.2025
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в понедельник пять объектов в разных частях... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:48:00+03:00
2025-07-21T18:48:00+03:00
2025-07-21T18:48:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ходейда (город)
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg
ДОХА, 21 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в понедельник пять объектов в разных частях Израиля. "Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию, нанеся удары по пяти жизненно важным военным объектам на оккупированной территории Палестины", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Операция была направлена против аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.), другого военного объекта в оккупированном Яффо, порта Умм-эр-Рашраш (Эйлат - ред.), аэродрома Рамон и жизненно важного объекта в районе Ашдод", - отмечается в сообщении. По информации хуситов, операция была проведена с использованием пяти беспилотников. Ранее в понедельник телеканал "Аль-Джазира" передал, что израильские ВВС нанесли удары по йеменскому порту Ходейда на Красном море, разрушив восстановленную после прошлых ударов инфраструктуру.
https://ria.ru/20250721/izrail-2030374961.html
йемен
израиль
ходейда (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_721:142:3072:1905_1920x0_80_0_0_70ce113c65649bcff706c55b11694c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, ходейда (город), ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла
Хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля
Йеменские хуситы заявили, что атаковали пять объектов в разных частях Израиля