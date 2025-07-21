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Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам - РИА Новости, 21.07.2025
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11:23 21.07.2025 (обновлено: 11:47 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/izrail-2030374961.html
Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам
Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам - РИА Новости, 21.07.2025
Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам
ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменском порту Ходейда, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 21.07.2025
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израиль
ходейда (город)
йемен
исраэль кац
в мире
ансар алла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменском порту Ходейда, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям режима хуситов в порту Ходейда и решительно пресекает любые попытки восстановления террористической инфраструктуры, ранее подвергшейся ударам", - говорится в заявлении министра. Кац вновь пригрозил Йемену "судьбой Тегерана" в ответ на продолжение пусков ракет по еврейскому государству.В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что атакам подверглись "инженерная техника, использовавшаяся для восстановления портовой инфраструктуры", "топливные контейнеры", "военные суда, использовавшиеся для военных действий и применения силы против Государства Израиль", а также "суда в морской зоне, прилегающей к порту".Израильские военные вновь заявили, что порт Ходейды использовался хуситами, в том числе, для транспортировки оружия из Ирана, которое затем использовалось для атак против еврейского государства и его союзников.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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израиль
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израиль, ходейда (город), йемен, исраэль кац, в мире, ансар алла
Израиль, Ходейда (город), Йемен, Исраэль Кац, В мире, Ансар Алла
Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам

ВВС Израиля нанесли удары по хуситам в йеменском порту Ходейда

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменском порту Ходейда, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям режима хуситов в порту Ходейда и решительно пресекает любые попытки восстановления террористической инфраструктуры, ранее подвергшейся ударам", - говорится в заявлении министра.
Кац вновь пригрозил Йемену "судьбой Тегерана" в ответ на продолжение пусков ракет по еврейскому государству.
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В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что атакам подверглись "инженерная техника, использовавшаяся для восстановления портовой инфраструктуры", "топливные контейнеры", "военные суда, использовавшиеся для военных действий и применения силы против Государства Израиль", а также "суда в морской зоне, прилегающей к порту".
Израильские военные вновь заявили, что порт Ходейды использовался хуситами, в том числе, для транспортировки оружия из Ирана, которое затем использовалось для атак против еврейского государства и его союзников.
Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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ИзраильХодейда (город)ЙеменИсраэль КацВ миреАнсар Алла
 
 
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