https://ria.ru/20250721/izrail-2030374961.html

Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам

Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам - РИА Новости, 21.07.2025

Минобороны Израиля рассказало об ударах по йеменским хуситам

ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменском порту Ходейда, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:23:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменском порту Ходейда, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям режима хуситов в порту Ходейда и решительно пресекает любые попытки восстановления террористической инфраструктуры, ранее подвергшейся ударам", - говорится в заявлении министра. Кац вновь пригрозил Йемену "судьбой Тегерана" в ответ на продолжение пусков ракет по еврейскому государству.В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что атакам подверглись "инженерная техника, использовавшаяся для восстановления портовой инфраструктуры", "топливные контейнеры", "военные суда, использовавшиеся для военных действий и применения силы против Государства Израиль", а также "суда в морской зоне, прилегающей к порту".Израильские военные вновь заявили, что порт Ходейды использовался хуситами, в том числе, для транспортировки оружия из Ирана, которое затем использовалось для атак против еврейского государства и его союзников.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20250719/khusity-2030084103.html

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ходейда (город)

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