https://ria.ru/20250721/ivanov-2030406108.html
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.07.2025
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд продлил до 23 октября арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:07:00+03:00
2025-07-21T14:07:00+03:00
2025-07-21T14:10:00+03:00
происшествия
тимур иванов
дмитрий гордеев
московский городской суд
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей бородин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 октября арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя... удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев. Срок продления меры - 23 октября.Следователь попросил закрыть заседание, поскольку в материалах имеются сведения, полученные в рамках заключенного с другим фигурантом Сергеем Бородиным досудебного соглашения о совершении иных двух особо тяжких преступлений, по которым пока еще не возбуждено уголовное дело. Суд пошел ему навстречу.Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате. Приговор обжалован.
https://ria.ru/20250717/delo-2029630654.html
https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html
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происшествия, тимур иванов, дмитрий гордеев, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей бородин
Происшествия, Тимур Иванов, Дмитрий Гордеев, Московский городской суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Бородин
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 октября