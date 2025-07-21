https://ria.ru/20250721/ivanov-2030406108.html

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.07.2025

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд продлил до 23 октября арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:07:00+03:00

2025-07-21T14:07:00+03:00

2025-07-21T14:10:00+03:00

происшествия

тимур иванов

дмитрий гордеев

московский городской суд

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей бородин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 23 октября арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя... удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев. Срок продления меры - 23 октября.Следователь попросил закрыть заседание, поскольку в материалах имеются сведения, полученные в рамках заключенного с другим фигурантом Сергеем Бородиным досудебного соглашения о совершении иных двух особо тяжких преступлений, по которым пока еще не возбуждено уголовное дело. Суд пошел ему навстречу.Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате. Приговор обжалован.

https://ria.ru/20250717/delo-2029630654.html

https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html

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происшествия, тимур иванов, дмитрий гордеев, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей бородин