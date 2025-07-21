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В Италии назвали отмену концерта Гергиева лицемерием - РИА Новости, 21.07.2025
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Культура
 
19:04 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/italija-2030483435.html
В Италии назвали отмену концерта Гергиева лицемерием
В Италии назвали отмену концерта Гергиева лицемерием - РИА Новости, 21.07.2025
В Италии назвали отмену концерта Гергиева лицемерием
Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий",... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:04:00+03:00
2025-07-21T19:04:00+03:00
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валерий гергиев
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий", заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. "То, что они называют "демократией и свободой", на самом деле настоящая диктатура. Отмена концерта великого дирижёра Валерия Гергиева демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий", особенно европейских. За красивым фасадом они на самом деле скрывают истинное лицо глобалистских и воинствующих диктатур. Они без колебаний включают культуру – в данном случае музыку – в конфликт с Россией, но, как это уже случалось, то же самое может произойти со спортом и искусством", - сказал Коменчини. По словам политика, за решением бойкотировать концерт Гергиев стоят те же люди, которые игнорировали и продолжают игнорировать трагедии, подобные Донбассу и Палестине. "Но ещё трагичнее то, что они игнорируют это не просто по незнанию, а из соучастия в преступных действиях, ведущих нас к Третьей мировой войне", - сказал собеседник агентства. Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
https://ria.ru/20250721/italija-2030461184.html
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италия, россия, донбасс, валерий гергиев, мариинский театр
Культура, Италия, Россия, Донбасс, Валерий Гергиев, Мариинский театр
В Италии назвали отмену концерта Гергиева лицемерием

Экс-депутат Коменчини: отмена концерта Гергиева демонстрирует лицемерие Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий", заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
"То, что они называют "демократией и свободой", на самом деле настоящая диктатура. Отмена концерта великого дирижёра Валерия Гергиева демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий", особенно европейских. За красивым фасадом они на самом деле скрывают истинное лицо глобалистских и воинствующих диктатур. Они без колебаний включают культуру – в данном случае музыку – в конфликт с Россией, но, как это уже случалось, то же самое может произойти со спортом и искусством", - сказал Коменчини.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Италии назвали отмену концерта Гергиева ошибкой
Вчера, 17:29
По словам политика, за решением бойкотировать концерт Гергиев стоят те же люди, которые игнорировали и продолжают игнорировать трагедии, подобные Донбассу и Палестине.
"Но ещё трагичнее то, что они игнорируют это не просто по незнанию, а из соучастия в преступных действиях, ведущих нас к Третьей мировой войне", - сказал собеседник агентства.
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева
16 июля, 12:54
 
КультураИталияРоссияДонбассВалерий ГергиевМариинский театр
 
 
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