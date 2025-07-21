В Италии назвали отмену концерта Гергиева лицемерием
Экс-депутат Коменчини: отмена концерта Гергиева демонстрирует лицемерие Запада
Валерий Гергиев. Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий", заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
"То, что они называют "демократией и свободой", на самом деле настоящая диктатура. Отмена концерта великого дирижёра Валерия Гергиева демонстрирует лицемерие так называемых "западных демократий", особенно европейских. За красивым фасадом они на самом деле скрывают истинное лицо глобалистских и воинствующих диктатур. Они без колебаний включают культуру – в данном случае музыку – в конфликт с Россией, но, как это уже случалось, то же самое может произойти со спортом и искусством", - сказал Коменчини.
"Но ещё трагичнее то, что они игнорируют это не просто по незнанию, а из соучастия в преступных действиях, ведущих нас к Третьей мировой войне", - сказал собеседник агентства.
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
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