https://ria.ru/20250721/italija-2030461184.html

В Италии назвали отмену концерта Гергиева ошибкой

В Италии назвали отмену концерта Гергиева ошибкой - РИА Новости, 21.07.2025

В Италии назвали отмену концерта Гергиева ошибкой

Отмена концерта Валерия Гергиева в итальянской Казерте является ошибкой и идёт вразрез с ценностями Европы, заявил РИА Новости директор итальянского Института... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:29:00+03:00

2025-07-21T17:29:00+03:00

2025-07-21T17:29:00+03:00

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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Отмена концерта Валерия Гергиева в итальянской Казерте является ошибкой и идёт вразрез с ценностями Европы, заявил РИА Новости директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди. "Мы считаем отмену концерта ошибкой. Мы всегда выступали против цензуры и за свободу слова во всех её формах. Мы не понимаем, какой "политической пропагандой" дирижёр может заниматься во время того, как руководит оркестром", - заявил он. Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После такого давления министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. "Если мы хотим продемонстрировать, что Европа - форпост свободного и демократического мира, мы ни в коем случае не должны затыкать гражданина Европы, чья творческая ценность общепризнана", - сказал Бертольди.

https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html

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в мире, европа, италия, валерий гергиев, мариинский театр