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Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах - РИА Новости, 21.07.2025
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17:09 21.07.2025 (обновлено: 18:29 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/istochnik-2030450515.html
Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах
Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах - РИА Новости, 21.07.2025
Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:09:00+03:00
2025-07-21T18:29:00+03:00
госдума рф
россия
общество
вячеслав володин
максут шадаев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, сообщил РИА Новости источник."Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил пригласить на пленарное заседание во вторник, 22 июля, главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о внесении изменений в КоАП в части введения штрафа за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов", — сказал собеседник агентства.По словам источника, Володин отметил, что решения, которые требуют всестороннего общественного обсуждения, правительство должно вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении во вторник, 22 июля.Госдума приняла документ во втором чтении на прошлой неделе. Согласно законопроекту:
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госдума рф, россия, общество, вячеслав володин, максут шадаев
Госдума РФ, Россия, Общество, Вячеслав Володин, Максут Шадаев
Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах

Володин призвал Шадаева разъяснить в ГД штрафы за поиск экстремистских данных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, сообщил РИА Новости источник.
«
"Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил пригласить на пленарное заседание во вторник, 22 июля, главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о внесении изменений в КоАП в части введения штрафа за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов", — сказал собеседник агентства.
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По словам источника, Володин отметил, что решения, которые требуют всестороннего общественного обсуждения, правительство должно вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.
Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении во вторник, 22 июля.
Госдума приняла документ во втором чтении на прошлой неделе.
Согласно законопроекту:
  • за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей;
  • за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
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Госдума РФРоссияОбществоВячеслав ВолодинМаксут Шадаев
 
 
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