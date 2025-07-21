https://ria.ru/20250721/istochnik-2030450515.html

Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах

Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах - РИА Новости, 21.07.2025

Шадаева пригласили в ГД для разъяснения проекта об экстремистских запросах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:09:00+03:00

2025-07-21T17:09:00+03:00

2025-07-21T18:29:00+03:00

госдума рф

россия

общество

вячеслав володин

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10171dd9995dd599214fd39626f7593e.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о введении штрафов за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, сообщил РИА Новости источник."Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил пригласить на пленарное заседание во вторник, 22 июля, главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения предложенной правительством поправки о внесении изменений в КоАП в части введения штрафа за поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов", — сказал собеседник агентства.По словам источника, Володин отметил, что решения, которые требуют всестороннего общественного обсуждения, правительство должно вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.Законопроект, в который внесена эта поправка, планируется к рассмотрению в третьем чтении во вторник, 22 июля.Госдума приняла документ во втором чтении на прошлой неделе. Согласно законопроекту:

https://ria.ru/20250717/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, общество, вячеслав володин, максут шадаев