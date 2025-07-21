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Источник: СБУ ищет архиереев РПЦ, связанных с епархиями в новых регионах - РИА Новости, 21.07.2025
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Религия
 
10:23 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/istochnik-2030361882.html
Источник: СБУ ищет архиереев РПЦ, связанных с епархиями в новых регионах
Источник: СБУ ищет архиереев РПЦ, связанных с епархиями в новых регионах - РИА Новости, 21.07.2025
Источник: СБУ ищет архиереев РПЦ, связанных с епархиями в новых регионах
Объявление архиереев Русской православной церкви (РПЦ) в розыск СБУ не будет иметь последствий на практике, вероятно, оно связано с их участием в принятии... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:23:00+03:00
2025-07-21T10:23:00+03:00
религия
служба безопасности украины
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Объявление архиереев Русской православной церкви (РПЦ) в розыск СБУ не будет иметь последствий на практике, вероятно, оно связано с их участием в принятии решений о епархиях в новых регионах РФ на заседаниях Священного синода РПЦ, сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости. Десять российских архиереев, среди которых митрополит, архиепископы и епископы РПЦ, были объявлены в розыск службой безопасности Украины (СБУ) весной. "Как я понимаю, они отреагировали на состоявших в синоде при принятии решений о епархиях на новых территориях. Никаких практических последствий это иметь не будет", – сказал собеседник агентства. Среди разыскиваемых числятся архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор (Малаханов), епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Кривенко), епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов) - представитель канонической Украинской православной церкви, который в 2022 году обратился с просьбой принять Ровеньковскую епархию в прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода РПЦ. В розыске СБУ также находятся митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур) и митрополит Оренбургский и Саракташский Петр (Мансуров).
https://ria.ru/20250719/sobor-2030129746.html
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служба безопасности украины, русская православная церковь, украинская православная церковь
Религия, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь, Украинская православная церковь
Источник: СБУ ищет архиереев РПЦ, связанных с епархиями в новых регионах

СБУ разыскивает архиереев РПЦ, принимавших решения о епархиях в новых регионах

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Объявление архиереев Русской православной церкви (РПЦ) в розыск СБУ не будет иметь последствий на практике, вероятно, оно связано с их участием в принятии решений о епархиях в новых регионах РФ на заседаниях Священного синода РПЦ, сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости.
Десять российских архиереев, среди которых митрополит, архиепископы и епископы РПЦ, были объявлены в розыск службой безопасности Украины (СБУ) весной.
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"Как я понимаю, они отреагировали на состоявших в синоде при принятии решений о епархиях на новых территориях. Никаких практических последствий это иметь не будет", – сказал собеседник агентства.
Среди разыскиваемых числятся архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор (Малаханов), епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Кривенко), епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов) - представитель канонической Украинской православной церкви, который в 2022 году обратился с просьбой принять Ровеньковскую епархию в прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода РПЦ.
В розыске СБУ также находятся митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур) и митрополит Оренбургский и Саракташский Петр (Мансуров).
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