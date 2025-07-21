СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова
Украинский чиновник утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова
© Getty Images / Johannes SimonЖилой комплекс Cala Alta в Вильяхойосе, Испания
© Getty Images / Johannes Simon
Жилой комплекс Cala Alta в Вильяхойосе, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник МВД Украины утонул в бассейне того же жилого комплекса в Испании, где полтора года назад нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, пишет газета Español.
«
"По нашим данным, 61-летний мужчина, найденный плавающим в бассейне после смерти при загадочных обстоятельствах, был Игорем Грушевским, высокопоставленным сотрудником департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее полиции Украины", — говорится в статье.
Тело украинца обнаружили 29 июня, следует из материала. Предположительно, он захлебнулся водой после того, как перенес сердечный приступ или инсульт.
Грушевский пользовался бассейном на правах собственника недвижимости в ЖК Cala Alta в районе Вильяхойоса. Газета не исключает, что он мог переехать туда после выхода на пенсию. Издание отмечает, что из-за секретности подразделения о нем нет упоминаний в официальных документах или общедоступных источниках.
Появились подробности по делу об убийстве перебежчика Кузьминова в Испании
18 ноября 2024, 10:11
Сообщения о смерти перебежчика Кузьминова появились в СМИ 19 февраля 2024 года. Позднее эту информацию подтвердила полиция Испании. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына
26 февраля 2024, 10:17