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СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 21.07.2025
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12:49 21.07.2025 (обновлено: 16:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ispaniya-2030392964.html
СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова
СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова
Высокопоставленный сотрудник МВД Украины утонул в бассейне того же жилого комплекса в Испании, где полтора года назад нашли тело российского перебежчика Максима РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:49:00+03:00
2025-07-21T16:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник МВД Украины утонул в бассейне того же жилого комплекса в Испании, где полтора года назад нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, пишет газета Español. "По нашим данным, 61-летний мужчина, найденный плавающим в бассейне после смерти при загадочных обстоятельствах, был Игорем Грушевским, высокопоставленным сотрудником департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее полиции Украины", — говорится в статье. Тело украинца обнаружили 29 июня, следует из материала. Предположительно, он захлебнулся водой после того, как перенес сердечный приступ или инсульт.Грушевский пользовался бассейном на правах собственника недвижимости в ЖК Cala Alta в районе Вильяхойоса. Газета не исключает, что он мог переехать туда после выхода на пенсию. Издание отмечает, что из-за секретности подразделения о нем нет упоминаний в официальных документах или общедоступных источниках.Сообщения о смерти перебежчика Кузьминова появились в СМИ 19 февраля 2024 года. Позднее эту информацию подтвердила полиция Испании. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20241118/ispaniya-1984338381.html
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929481882.html
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в мире, украина, испания, аликанте, максим кузьминов
В мире, Украина, Испания, Аликанте, Максим Кузьминов
СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова

Украинский чиновник утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова

© Getty Images / Johannes SimonЖилой комплекс Cala Alta в Вильяхойосе, Испания
Жилой комплекс Cala Alta в Вильяхойосе, Испания - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Жилой комплекс Cala Alta в Вильяхойосе, Испания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник МВД Украины утонул в бассейне того же жилого комплекса в Испании, где полтора года назад нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, пишет газета Español.
«
"По нашим данным, 61-летний мужчина, найденный плавающим в бассейне после смерти при загадочных обстоятельствах, был Игорем Грушевским, высокопоставленным сотрудником департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее полиции Украины", — говорится в статье.
Тело украинца обнаружили 29 июня, следует из материала. Предположительно, он захлебнулся водой после того, как перенес сердечный приступ или инсульт.
Грушевский пользовался бассейном на правах собственника недвижимости в ЖК Cala Alta в районе Вильяхойоса. Газета не исключает, что он мог переехать туда после выхода на пенсию. Издание отмечает, что из-за секретности подразделения о нем нет упоминаний в официальных документах или общедоступных источниках.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Появились подробности по делу об убийстве перебежчика Кузьминова в Испании
18 ноября 2024, 10:11
Сообщения о смерти перебежчика Кузьминова появились в СМИ 19 февраля 2024 года. Позднее эту информацию подтвердила полиция Испании. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына
26 февраля 2024, 10:17
 
В миреУкраинаИспанияАликантеМаксим Кузьминов
 
 
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