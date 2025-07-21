https://ria.ru/20250721/ispaniya-2030392964.html

СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова

СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 21.07.2025

СМИ: украинец утонул в ЖК в Испании, где нашли тело перебежчика Кузьминова

Высокопоставленный сотрудник МВД Украины утонул в бассейне того же жилого комплекса в Испании, где полтора года назад нашли тело российского перебежчика Максима РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:49:00+03:00

2025-07-21T12:49:00+03:00

2025-07-21T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник МВД Украины утонул в бассейне того же жилого комплекса в Испании, где полтора года назад нашли тело российского перебежчика Максима Кузьминова, пишет газета Español. "По нашим данным, 61-летний мужчина, найденный плавающим в бассейне после смерти при загадочных обстоятельствах, был Игорем Грушевским, высокопоставленным сотрудником департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее полиции Украины", — говорится в статье. Тело украинца обнаружили 29 июня, следует из материала. Предположительно, он захлебнулся водой после того, как перенес сердечный приступ или инсульт.Грушевский пользовался бассейном на правах собственника недвижимости в ЖК Cala Alta в районе Вильяхойоса. Газета не исключает, что он мог переехать туда после выхода на пенсию. Издание отмечает, что из-за секретности подразделения о нем нет упоминаний в официальных документах или общедоступных источниках.Сообщения о смерти перебежчика Кузьминова появились в СМИ 19 февраля 2024 года. Позднее эту информацию подтвердила полиция Испании. В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20241118/ispaniya-1984338381.html

https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929481882.html

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в мире, украина, испания, аликанте, максим кузьминов