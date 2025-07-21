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Иран провел успешные испытания ракеты-носителя Qased

Иран провел успешные испытания ракеты-носителя Qased - РИА Новости, 21.07.2025

Иран провел успешные испытания ракеты-носителя Qased

Иран провел успешные суборбитальные испытания с использованием ракеты-носителя Qased для выведения спутников на орбиту, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:31:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 21 июл - РИА Новости. Иран провел успешные суборбитальные испытания с использованием ракеты-носителя Qased для выведения спутников на орбиту, передает иранское агентство Tasnim. "В понедельник утром были проведены суборбитальные испытания с использованием ракеты-носителя Qased с целью оценки ряда новых технологий, разработанных космическими промышленными компаниями Ирана", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты испытания будут использованы для повышения эффективности запуска спутников и других космических аппаратов Ирана на орбиту Земли.

https://ria.ru/20250625/raketa-2025304190.html

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