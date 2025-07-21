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В Иране при взрыве газа пострадали 18 человек
В Иране при взрыве газа пострадали 18 человек - РИА Новости, 21.07.2025
В Иране при взрыве газа пострадали 18 человек
Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва газа, ставшего причиной обрушения двухэтажного здания в городе Решт северной иранской провинции Гилян, заявил РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:37:00+03:00
2025-07-21T01:37:00+03:00
2025-07-21T01:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва газа, ставшего причиной обрушения двухэтажного здания в городе Решт северной иранской провинции Гилян, заявил глава Организации пожарной службы муниципалитета города Шахрам Момени. "Несколько часов назад в результате взрыва газа на улице Бахонар в Реште было разрушено двухэтажное здание, в котором располагались ювелирный магазин, школа иностранных языков и геймерский клуб... В этом происшествии пострадали не менее 18 человек", - приводит слова Момени иранское информационное агентство Mashreq News.
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в мире, иран
В Иране при взрыве газа пострадали 18 человек
Не менее 18 человек пострадали при взрыве газа в иранском городе Решт
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Не менее 18 человек пострадали в результате взрыва газа, ставшего причиной обрушения двухэтажного здания в городе Решт северной иранской провинции Гилян, заявил глава Организации пожарной службы муниципалитета города Шахрам Момени.
"Несколько часов назад в результате взрыва газа на улице Бахонар в Реште было разрушено двухэтажное здание, в котором располагались ювелирный магазин, школа иностранных языков и геймерский клуб... В этом происшествии пострадали не менее 18 человек", - приводит слова Момени иранское информационное агентство Mashreq News.