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В США сделали мрачное заявление о России после угроз Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
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20:37 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/hill-2030497823.html
В США сделали мрачное заявление о России после угроз Трампа
В США сделали мрачное заявление о России после угроз Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
В США сделали мрачное заявление о России после угроз Трампа
Российское руководство придерживается своих целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет Hill. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:37:00+03:00
2025-07-21T20:37:00+03:00
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МОСКВА. 21 июл — РИА Новости. Российское руководство придерживается своих целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет Hill."Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней", — говорится в материале.На прошлой неделе американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html
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в мире, украина, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Украина, Европа, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Дмитрий Песков
В США сделали мрачное заявление о России после угроз Трампа

Hill: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА. 21 июл — РИА Новости. Российское руководство придерживается своих целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, пишет Hill.
«
"Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Вчера, 18:56
На прошлой неделе американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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В миреУкраинаЕвропаСШАВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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