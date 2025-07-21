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"Бурановские бабушки" попали в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2025
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Культура
 
11:56 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/gruppa-2030380377.html
"Бурановские бабушки" попали в базу сайта "Миротворец"
"Бурановские бабушки" попали в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2025
"Бурановские бабушки" попали в базу сайта "Миротворец"
Российская музыкальная группа "Бурановские бабушки" находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных сайта. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:56:00+03:00
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культура
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
дунья миятович
мария захарова
бурановские бабушки
обсе
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская музыкальная группа "Бурановские бабушки" находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных сайта. В состав ансамбля входят Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Причинами занесения в базу сайта называются "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконная коммерческая деятельность" в Крыму. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, дунья миятович, мария захарова, бурановские бабушки, обсе, общество
Культура, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Дунья Миятович, Мария Захарова, Бурановские бабушки, ОБСЕ, Общество
"Бурановские бабушки" попали в базу сайта "Миротворец"

Группа "Бурановские бабушки" попала в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Ксения Воронина | Перейти в медиабанкУчастницы музыкального коллектива "Бурановские бабушки"
Участницы музыкального коллектива Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Ксения Воронина
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Участницы музыкального коллектива "Бурановские бабушки". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская музыкальная группа "Бурановские бабушки" находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из данных сайта.
В состав ансамбля входят Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Причинами занесения в базу сайта называются "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконная коммерческая деятельность" в Крыму.
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"
2 июля, 16:41
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Вокалиста "Руки Вверх!" Сергея Жукова внесли в базу сайта "Миротворец"
1 июля, 12:56
 
КультураДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КрымДунья МиятовичМария ЗахароваБурановские бабушкиОБСЕОбщество
 
 
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