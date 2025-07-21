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Минский аэропорт изменил расписание рейсов из-за ограничений в России

Минский аэропорт изменил расписание рейсов из-за ограничений в России - РИА Новости, 21.07.2025

Минский аэропорт изменил расписание рейсов из-за ограничений в России

График вылетов и прилетов в национальный аэропорт "Минск" нарушен из-за вводимых в России ограничений по использованию воздушного пространства, сообщила... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:23:00+03:00

2025-07-21T18:23:00+03:00

2025-07-21T18:23:00+03:00

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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. График вылетов и прилетов в национальный аэропорт "Минск" нарушен из-за вводимых в России ограничений по использованию воздушного пространства, сообщила белорусская воздушная гавань. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время авиагавани московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник воздушные гавани входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "Национальный аэропорт "Минск" предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов... В связи с участившимися в последнее время ограничениями по использованию воздушного пространства в расписание авиарейсов могут вноситься изменения", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Авиагавань призвала пассажиров, встречающих и провожающих учитывать эти обстоятельства и планировать поездку в аэропорт, исходя из сложившихся условий: воздушная гавань посоветовала следить за расписанием и статусом нужного рейса на табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании. "Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов. Национальный аэропорт "Минск" приносит свои извинения за неудобства в сложившихся обстоятельствах и просит пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации", - говорится в сообщении авиагавани. Среди отмененных рейсов в Минск значатся четыре рейса, один из которых - рейс "Северсталь Авиа" из Калуги, остальные - рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево". Также есть данные о задержке четырех рейсов: "Аэрофлота" из "Шереметьево", "Победы" из "Пулково" и "Внуково", а также авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Что касается вылетов из Минска, то отменены три рейса "Аэрофлота" в "Шереметьево" и рейс "Северсталь Авиа" в Калугу. Среди задерживающихся - два рейса "Аэрофлота" в "Шереметьево", а также рейсы "Победы" в "Пулково" и "Внуково".

https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html

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минск, калуга, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), в мире