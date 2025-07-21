Рейтинг@Mail.ru
ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 21.07.2025 (обновлено: 14:23 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/gp--2030400457.html
ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах
ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах - РИА Новости, 21.07.2025
ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:31:00+03:00
2025-07-21T14:23:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство. "В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях. Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://ria.ru/20250721/aeroporty-2030336057.html
https://ria.ru/20250720/samolet-2030259839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах

ГП РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство.
Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Глава Минтранса рассказал о работе аэропортов при задержках рейсов
Вчера, 06:20
Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.
Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на прошедших выходных 19-20 июля. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Представитель Росавиации рассказал о ситуации в аэропортах
20 июля, 13:14
 
РоссияГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала