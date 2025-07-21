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Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство - РИА Новости, 21.07.2025
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21:16 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/gosduma-2030502548.html
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство - РИА Новости, 21.07.2025
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство
Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми, проект постановления доступен в думской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:16:00+03:00
2025-07-21T21:16:00+03:00
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми, проект постановления доступен в думской электронной базе. Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации". "Рекомендовать министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства (строительства модельных домов) для семей с детьми", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html
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госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, общество
Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Жилье, Общество
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство

Госдума предложила стимулировать малоэтажное строительство для семей с детьми

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми, проект постановления доступен в думской электронной базе.
Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации".
"Рекомендовать министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства (строительства модельных домов) для семей с детьми", - говорится в документе.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В ГД предложили дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма
15 апреля, 04:08
 
Госдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеОбщество
 
 
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