https://ria.ru/20250721/gosduma-2030502548.html
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство - РИА Новости, 21.07.2025
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство
Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми, проект постановления доступен в думской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:16:00+03:00
2025-07-21T21:16:00+03:00
2025-07-21T21:16:00+03:00
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства для семей с детьми, проект постановления доступен в думской электронной базе. Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации". "Рекомендовать министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос стимулирования малоэтажного строительства (строительства модельных домов) для семей с детьми", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, общество
Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Жилье, Общество
Госдума рекомендовала Минстрою стимулировать малоэтажное строительство
Госдума предложила стимулировать малоэтажное строительство для семей с детьми