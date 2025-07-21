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Госдума рекомендовала изучить введение разных ипотечных ставок для городов
Госдума рекомендовала изучить введение разных ипотечных ставок для городов - РИА Новости, 21.07.2025
Госдума рекомендовала изучить введение разных ипотечных ставок для городов
Госдума рекомендует Минфину и Минстрою изучить введение разных ипотечных ставок для крупных и малых городов, а также сельских территорий, документ доступен в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:04:00+03:00
2025-07-21T21:04:00+03:00
2025-07-21T21:04:00+03:00
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует Минфину и Минстрою изучить введение разных ипотечных ставок для крупных и малых городов, а также сельских территорий, документ доступен в думской электронной базе. Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации". "Рекомендовать министерству финансов РФ совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: проработать вопрос о применении дифференцированного подхода к механизмам ипотечного кредитования семей с детьми в зависимости от региона проживания и количества детей, об установлении различных размеров ставок в крупных городах, малых городах и сельских населенных пунктах", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html
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россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Россия, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
Госдума рекомендовала изучить введение разных ипотечных ставок для городов
ГД рекомендовала Минфину изучить введение разных ипотечных ставок для городов