https://ria.ru/20250721/gosduma-2030494736.html

В Госдуме призвали чиновников перейти в мессенджер Max

В Госдуме призвали чиновников перейти в мессенджер Max - РИА Новости, 21.07.2025

В Госдуме призвали чиновников перейти в мессенджер Max

Сотрудники государственных органов должны продемонстрировать свою готовность следовать новым технологическим решениям, основанным на национальных разработках, в РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:22:00+03:00

2025-07-21T20:22:00+03:00

2025-07-21T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники государственных органов должны продемонстрировать свою готовность следовать новым технологическим решениям, основанным на национальных разработках, в частности, перейти в мессенджер Max и отказаться от устаревших или запрещенных иностранных решений, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. "Настал момент, когда сотрудники государственных органов должны продемонстрировать свою готовность следовать новым технологическим решениям, основанным на национальных разработках, и полностью отказаться от устаревших или запрещенных иностранных решений. Национальный мессенджер - это новая культура рабочего общения и информационного взаимодействия в стране. Чем быстрее мы освоим его, тем быстрее достигнем цели, поставленной государством. Переходите на Max, это требование сегодняшнего дня и выбор будущего", - сказал Говырин. Он отметил, что сегодняшний день ясно обозначил новую реальность для государственной службы и всех ее сотрудников, ведь государством сделан решительный выбор в пользу сервиса Max, который станет центральным элементом повседневной жизни чиновников. Депутат уточнил, что президентом подписан соответствующий закон, и теперь его реализация является не просто формальностью, а обязательным требованием. "Многофункциональный сервис обмена информацией Max - это платформа, способная кардинально изменить привычные рабочие процессы. Приложение объединит в себе привычные элементы общения, госуслуги, электронный документооборот и возможность подтверждения личности через цифровой ID. Его возможности гораздо шире привычных мессенджеров, а функционал выходит далеко за рамки обычных приложений для переписки. Использование Max открывает принципиально новые возможности взаимодействия с гражданами и внутри органов власти", - считает он. По словам Говырина, сервис Max - это не просто аналог иностранных приложений, это инструмент, который обеспечивает выполнение задач на всех уровнях госуправления: подписание документов электронной подписью, подтверждение личности для получения льгот, взаимодействие с госуслугами и даже заселение в отели без традиционных документов. "Именно поэтому сегодня необходимо без промедления отработать механизмы перехода на новый сервис. Необходимо, чтобы каждый сотрудник государственных органов осознал личную ответственность за выполнение требований закона, подписанного президентом", - добавил депутат Госдумы. Он также подчеркнул, что уже проведены совещания с представителями Минцифры, этот вопрос обозначен в числе приоритетных задач, и хотя сроки перехода не обозначены строго, оперативность исполнения играет решающую роль. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с РИА Новости рассказал, что только подконтрольные России мессенджеры могут обезопасить от недружественного вторжения, и это касается и прямой незаконной деятельности преступников, и проекции вредоносных смыслов. По мнению парламентария, последние годы показали, что информационное оружие может причинять серьезный вред, и противники этим пользуются, а суверенизация интернета - вопрос национальной безопасности. "Я установил Max, активно веду ВК, к чему призываю всех, кто заботится о сохранении не просто личной информации, а ментального и физического здоровья", - заключил Толмачев.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

https://ria.ru/20250715/max-2029173724.html

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технологии, россия, алексей говырин, госдума рф