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В ГД предложили запретить кормление бездомных животных около медучреждений - РИА Новости, 21.07.2025
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20:12 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/gosduma-2030494446.html
В ГД предложили запретить кормление бездомных животных около медучреждений
В ГД предложили запретить кормление бездомных животных около медучреждений - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД предложили запретить кормление бездомных животных около медучреждений
Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается запретить кормление бездомных животных около зданий медицинских, культурных, образовательных,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:12:00+03:00
2025-07-21T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается запретить кормление бездомных животных около зданий медицинских, культурных, образовательных, физкультурно-спортивных учреждений и организаций, а также на спортивных площадках, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. "Физическим лицам и юридическим лицам запрещается кормление животных без владельцев на территориях, прилегающих к: зданиям и сооружениям медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, аптечных организаций; зданиям и сооружениям организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, а также на территориях детских площадок; зданиям и сооружениям физкультурно-спортивных организаций, а также на территориях спортивных площадок", - сказано в документе. Кроме того, парламентарии предлагают дать право регионам РФ и органам местного самоуправления самостоятельно определять территории, на которых будет запрещено подкармливать животных. Так, в ходе сегодняшнего заседания рабгруппы предлагалось добавить в данный перечень многоквартирные дома и торговые центры. Депутаты также предлагают другим законопроектом, с которым ознакомилось РИА Новости, внести изменения в КоАП РФ и ввести штрафы за нарушение данной нормы: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Также разработан законопроект, предлагающий штрафовать физических (от 3 до 5 тысяч рублей), должностных (от 5 до 15 тысяч рублей) и юридических лиц (от 30 до 50 тысяч рублей), препятствующих отлову животных без владельцев. Парламентарии разработали еще один законопроект, имеющийся в распоряжении РИА Новости, которым вводится аналогичная административная ответственность за несообщение о местонахождении животных без владельцев, "не имеющих неснимаемых и несмываемых меток", на территориях или объектах, находящихся в собственности физических и юридических лиц, а также за недопуск к этим объектам представителей организаций, осуществляющих отлов таких животных.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили запретить кормление бездомных животных около медучреждений

В Госдуме предложили запретить кормление бездомных животных около школ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается запретить кормление бездомных животных около зданий медицинских, культурных, образовательных, физкультурно-спортивных учреждений и организаций, а также на спортивных площадках, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
"Физическим лицам и юридическим лицам запрещается кормление животных без владельцев на территориях, прилегающих к: зданиям и сооружениям медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, аптечных организаций; зданиям и сооружениям организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, а также на территориях детских площадок; зданиям и сооружениям физкультурно-спортивных организаций, а также на территориях спортивных площадок", - сказано в документе.
Кроме того, парламентарии предлагают дать право регионам РФ и органам местного самоуправления самостоятельно определять территории, на которых будет запрещено подкармливать животных. Так, в ходе сегодняшнего заседания рабгруппы предлагалось добавить в данный перечень многоквартирные дома и торговые центры.
Депутаты также предлагают другим законопроектом, с которым ознакомилось РИА Новости, внести изменения в КоАП РФ и ввести штрафы за нарушение данной нормы: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Также разработан законопроект, предлагающий штрафовать физических (от 3 до 5 тысяч рублей), должностных (от 5 до 15 тысяч рублей) и юридических лиц (от 30 до 50 тысяч рублей), препятствующих отлову животных без владельцев.
Парламентарии разработали еще один законопроект, имеющийся в распоряжении РИА Новости, которым вводится аналогичная административная ответственность за несообщение о местонахождении животных без владельцев, "не имеющих неснимаемых и несмываемых меток", на территориях или объектах, находящихся в собственности физических и юридических лиц, а также за недопуск к этим объектам представителей организаций, осуществляющих отлов таких животных.
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