https://ria.ru/20250721/gosduma-2030412200.html

В Госдуме предложили ввести компенсации за затопленные машины

В Госдуме предложили ввести компенсации за затопленные машины - РИА Новости, 21.07.2025

В Госдуме предложили ввести компенсации за затопленные машины

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:35:00+03:00

2025-07-21T14:35:00+03:00

2025-07-21T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений", - сказано в письме. Отмечается, что в последние годы в Москве, Московской области и ряде других городов России всё чаще фиксируются периоды интенсивных ливней и неблагоприятных погодных условий, в результате которых под водой оказываются тысячи автомобилей граждан. Так, по словам авторов, 21 июля этого года в Москве в результате сильного дождя сотни автомобилей частично или полностью ушли под воду. В документе уточняется, что массовое подтопление автомобилей нередко приводит к серьёзным поломкам, повреждениям и даже полной утрате работоспособности транспортных средств, и в результате россияне несут значительные материальные убытки. Депутаты напомнили, что в нынешних условиях система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) не покрывает убытки, нанесённые погодными условиями, и все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на плечи собственников, что создаёт дисбаланс: автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты от распространённых форс-мажоров, что особенно несправедливо воспринимается гражданами, кто не может позволить себе дополнительное КАСКО. Предлагаемое изменение, по мнению политиков, обеспечит справедливую защиту для всех автомобилистов, соответствующих принципу обязательного страхования.

https://ria.ru/20250721/stantsiya-2030361070.html

https://ria.ru/20250720/chp-2030296709.html

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авто, москва, московская область (подмосковье), россия, госдума рф, осаго, общество