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В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2025
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04:09 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/gosduma-2030331064.html
В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры
В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:09:00+03:00
2025-07-21T04:09:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право бесплатно пользоваться платными автомобильными парковками рядом с любыми объектами социальной инфраструктуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом предлагается дополнить статью 13 Федерального закона часть 11, согласно которой гражданам гарантируется право на бесплатное пользование платными парковками, прилегающими к объектам социальной инфраструктуры", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом также предлагается определить категорию "объекты социальной инфраструктуры". Предлагается следующее определение: объекты социальной инфраструктуры – объекты и организации, удовлетворяющие социальные потребности населения (образовательные учреждения, медицинские учреждения, объекты специализированного жилищного фонда, культурные учреждения и мероприятия, спортивные учреждения, объекты религиозного назначения, объекты культурного наследия и так далее). Данное определение, по мнению авторов, отражает сущность социальной инфраструктуры, закрепленной в иных законодательных актах, а также конкретизирует отдельные виды объектов. "Предлагаю предоставить гражданам возможность бесплатно пользоваться платными парковками на расстоянии 100 метров вокруг объектов социальной инфраструктуры", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что такой возможностью должны пользоваться только те люди, которые специально приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, а также в музеи, концертные залы, объекты религиозного назначения. По мнению лидера партии, в настоящее время во многих крупных городах России водители вынуждены оплачивать парковку своих автомобилей даже в самых популярных и востребованных местах. "Приезжают, например, в больницу или поликлинику, и может так оказаться, что оставить на стоянке свой автомобиль можно будет только за деньги. И точно также рядом со школами, вузами или спорткомплексами. Такое впечатление, что парковочные пространства изначально организовывалось таким образом, чтобы с людей можно было содрать побольше денег и "заработать" на автомобилистах буквально из воздуха", – считает политик. Миронов уточнил, что 30 минут – это тот минимум, в течение которого люди не должны платить за парковку рядом с объектами социальной инфраструктуры. Глава думской фракции добавил, что такие правила нужно прописать в федеральном законодательстве, а региональные власти своим решением должны дополнительно увеличивать этот срок. "Нормальный доступ к объектам социальной инфраструктуры — шаг к повышению качества жизни граждан. Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами", - подчеркнул значимость законопроекта Гусев в беседе с РИА Новости.
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029349350.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесут проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры

СРЗП внесет проект о бесплатных парковках рядом с объектами инфраструктуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право бесплатно пользоваться платными автомобильными парковками рядом с любыми объектами социальной инфраструктуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
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"Настоящим законопроектом предлагается дополнить статью 13 Федерального закона часть 11, согласно которой гражданам гарантируется право на бесплатное пользование платными парковками, прилегающими к объектам социальной инфраструктуры", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом также предлагается определить категорию "объекты социальной инфраструктуры". Предлагается следующее определение: объекты социальной инфраструктуры – объекты и организации, удовлетворяющие социальные потребности населения (образовательные учреждения, медицинские учреждения, объекты специализированного жилищного фонда, культурные учреждения и мероприятия, спортивные учреждения, объекты религиозного назначения, объекты культурного наследия и так далее).
Данное определение, по мнению авторов, отражает сущность социальной инфраструктуры, закрепленной в иных законодательных актах, а также конкретизирует отдельные виды объектов.
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"Предлагаю предоставить гражданам возможность бесплатно пользоваться платными парковками на расстоянии 100 метров вокруг объектов социальной инфраструктуры", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что такой возможностью должны пользоваться только те люди, которые специально приехали в образовательные, медицинские, спортивные учреждения, а также в музеи, концертные залы, объекты религиозного назначения.
По мнению лидера партии, в настоящее время во многих крупных городах России водители вынуждены оплачивать парковку своих автомобилей даже в самых популярных и востребованных местах. "Приезжают, например, в больницу или поликлинику, и может так оказаться, что оставить на стоянке свой автомобиль можно будет только за деньги. И точно также рядом со школами, вузами или спорткомплексами. Такое впечатление, что парковочные пространства изначально организовывалось таким образом, чтобы с людей можно было содрать побольше денег и "заработать" на автомобилистах буквально из воздуха", – считает политик.
Миронов уточнил, что 30 минут – это тот минимум, в течение которого люди не должны платить за парковку рядом с объектами социальной инфраструктуры. Глава думской фракции добавил, что такие правила нужно прописать в федеральном законодательстве, а региональные власти своим решением должны дополнительно увеличивать этот срок.
"Нормальный доступ к объектам социальной инфраструктуры — шаг к повышению качества жизни граждан. Бесплатная парковка в течение получаса позволит людям решать свои вопросы нормально. Не торопясь и не сталкиваясь с дополнительными финансовыми барьерами", - подчеркнул значимость законопроекта Гусев в беседе с РИА Новости.
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