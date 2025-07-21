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В ГД предупредили о штрафах за порчу имущества в многоквартирном доме
В ГД предупредили о штрафах за порчу имущества в многоквартирном доме - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД предупредили о штрафах за порчу имущества в многоквартирном доме
Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за повреждение или порчу общего имущества в многоквартирном доме (МКД), например, лифтов, лестничных клеток, входных... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:29:00+03:00
2025-07-21T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за повреждение или порчу общего имущества в многоквартирном доме (МКД), например, лифтов, лестничных клеток, входных дверей и стен, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "За повреждение или порчу общего имущества в МКД - лифты, лестничные клетки, входные двери, стены и так далее может грозить как административная, так и уголовная ответственность. За умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества штраф составляет от 300 до 500 рублей. Если будет доказано, что ущерб значительный (не менее 5 тысяч рублей), то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности, которая предусмотрена за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества при причинении значительного ущерба (статья 167 УК РФ) или совершении акта вандализма (статья 214 УК РФ), что наказывается штрафом до 40 тысяч", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что ответственность, в том числе, грозит и подросткам, так как административная ответственность наступает с 16 лет, а уголовная – с 14 лет. Он подчеркнул, что именно эта категория граждан чаще остальных является виновниками подобных правонарушений. По его словам, уголовная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества при причинении значительного ущерба или совершение акта вандализма также может наказываться обязательными, исправительными или принудительными работами, арестом до трех месяцев или лишением свободы на срок до двух лет. "Также возможно привлечение к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство с наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток", - отметил он. Колунов уточнил, что для привлечения к ответственности требуется доказательство факта повреждения и его причинной связи с нарушителем. По его словам, сегодня в каждом МКД есть камеры, соответственно, нарушителей установить несложно.
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В ГД предупредили о штрафах за порчу имущества в многоквартирном доме
Депутат Колунов: за порчу имущества в МКД грозит штраф до 40 тысяч рублей
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за повреждение или порчу общего имущества в многоквартирном доме (МКД), например, лифтов, лестничных клеток, входных дверей и стен, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"За повреждение или порчу общего имущества в МКД - лифты, лестничные клетки, входные двери, стены и так далее может грозить как административная, так и уголовная ответственность. За умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества штраф составляет от 300 до 500 рублей. Если будет доказано, что ущерб значительный (не менее 5 тысяч рублей), то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности, которая предусмотрена за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества при причинении значительного ущерба (статья 167 УК РФ
) или совершении акта вандализма (статья 214 УК РФ), что наказывается штрафом до 40 тысяч", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что ответственность, в том числе, грозит и подросткам, так как административная ответственность наступает с 16 лет, а уголовная – с 14 лет. Он подчеркнул, что именно эта категория граждан чаще остальных является виновниками подобных правонарушений.
По его словам, уголовная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества при причинении значительного ущерба или совершение акта вандализма также может наказываться обязательными, исправительными или принудительными работами, арестом до трех месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.
"Также возможно привлечение к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство с наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток", - отметил он.
Колунов уточнил, что для привлечения к ответственности требуется доказательство факта повреждения и его причинной связи с нарушителем. По его словам, сегодня в каждом МКД есть камеры, соответственно, нарушителей установить несложно.