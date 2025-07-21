https://ria.ru/20250721/gosduma-2030323284.html

В ГД предложили освободить участников СВО от налога на проценты по вкладам

В ГД предложили освободить участников СВО от налога на проценты по вкладам - РИА Новости, 21.07.2025

В ГД предложили освободить участников СВО от налога на проценты по вкладам

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, предлагающий освободить участников... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:08:00+03:00

2025-07-21T01:08:00+03:00

2025-07-21T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, предлагающий освободить участников СВО и многодетные семьи от уплаты налогов с процентов по вкладам в российских банках, которые были получены в 2025-2027 годах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ. "Законопроектом предлагается в качестве дополнительной меры налоговой поддержки в перечень доходов, не подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, включить доходы в виде процентов, полученных в 2025 – 2027 годах по вкладам в банках, находящимся в РФ, лицами, имеющими трех и более детей, а также участниками СВО и выполняющими задачи в районах, прилегающих к проведению СВО", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал в беседе с РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, создание особых условий и всесторонняя поддержка участников СВО, а также многодетных семей является одним из национальных приоритетов РФ. "Мы должны освободить наших защитников, рискующих жизнью в зоне боевых действий, и граждан, поднимающих нашу демографию, от лишних трат. Уплата налога на проценты по банковским вкладам может быть обременительна для данных граждан. Семьи бойцов и многодетные граждане не должны нести дополнительную финансовую нагрузку, сэкономленные средства они смогут потратить на обучение, развитие, улучшение жилищных условий или отдых", - добавил он. В России с 1 января 2025 года все граждане должны платить налог на процентный доход по вкладам и счетам, размещенным в российских банках. На данный момент ставка налога составляет 13% при условии, что доход не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% - если доход выше данной суммы. При этом такие доходы освобождались от налогообложения при получении в 2021 и 2022 годах, однако далее мера поддержки не была предоставлена.

https://ria.ru/20250716/gosduma-2029361192.html

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общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр