https://ria.ru/20250721/gosduma-2030320321.html

В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд

В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд - РИА Новости, 21.07.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:11:00+03:00

2025-07-21T00:11:00+03:00

2025-07-21T06:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 июля - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается трехкратное увеличение минимальной планки долга, который может являться основанием для временного ограничения на выезд за границу, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза", — сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.Повышение суммы долга в три раза, по мнению авторов проекта, позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам. В сопроводительных документах отмечается, что инициатива направлена на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из России, не затрагивая сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением, для применения меры по временному ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч рублей. "Сегодня судебные приставы вправе временно ограничить гражданину или индивидуальному предпринимателю выезд за границу при задолженности более 30 тысяч рублей. А если требования по уплате указанного долга не исполняются добровольно в течение двух месяцев, то ограничение на выезд действует при сумме задолженности более 10 тысяч рублей. Это относится к долгам по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогам, займам в банках. Но в нынешней ситуации эти суммы не столь значительны - в список невыездных может попасть огромное количество добропорядочных граждан", — сказал Нилов. В пример политик привел граждан, которые по каким-то причинам не живут по месту прописки и не могут своевременно получить копии постановления по делу об административном правонарушении. "Это может быть всего несколько штрафов за незначительное нарушение ПДД, и в результате добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность не представляется возможным", — добавил он.

https://ria.ru/20250718/gosduma-2029840141.html

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029586743.html

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общество, россия, госдума рф