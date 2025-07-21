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Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР
Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР
Водитель автобуса пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:47:00+03:00
2025-07-21T18:47:00+03:00
2025-07-21T18:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Водитель автобуса пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что дрон ВСУ атаковал автобус в жилмассиве "Комсомолец" в Горловке. "Вследствие атаки дрона украинских нацистов в Никитовском районе Горловки ранен водитель автобуса", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР
Приходько: водитель автобуса получил ранения при атаке БПЛА ВСУ в Горловке в ДНР