https://ria.ru/20250721/gorlovka-2030481050.html

Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР

Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025

Водитель автобуса получил ранения при атаке украинского дрона в ДНР

Водитель автобуса пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:47:00+03:00

2025-07-21T18:47:00+03:00

2025-07-21T18:47:00+03:00

происшествия

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Водитель автобуса пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что дрон ВСУ атаковал автобус в жилмассиве "Комсомолец" в Горловке. "Вследствие атаки дрона украинских нацистов в Никитовском районе Горловки ранен водитель автобуса", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол