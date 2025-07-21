Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом
Глава РЕК Генцис намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским конгрессом
© Фото : Российский еврейский конгрессАлександр Генцис
© Фото : Российский еврейский конгресс
Александр Генцис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис сообщил в интервью РИА Новости, что намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК) и с избранным президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеславом Моше Кантором.
Европейский еврейский конгресс в мае в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта.
"Я горжусь тем, что Россия представлена в структуре Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) напрямую… Конечно, РЕК как часть ВЕК поддерживает взаимоотношения со всеми конгрессами, которые представлены в ВЕК. Мы как часть Всемирного еврейского конгресса, конечно же, будем взаимодействовать, обсуждать возможные общие проекты со всеми представителями региональных конгрессов, в том числе с Европейским конгрессом и с его избранным президентом Вячеславом Моше Кантором", – сказал агентству глава РЕК.
Генцис отметил, что недавно посетил конгресс ВЕК в Иерусалиме.
ВЕК – одна из крупнейших мировых еврейских организаций, которая была создана в 1936 году в Швейцарии группой меценатов.
Европейский еврейский конгресс учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 миллионов евреев.