Рейтинг@Mail.ru
Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/glava-2030333058.html
Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом
Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом - РИА Новости, 21.07.2025
Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом
Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис сообщил в интервью РИА Новости, что намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:11:00+03:00
2025-07-21T05:11:00+03:00
европа
россия
иерусалим
вячеслав моше кантор
российский еврейский конгресс
европейский еврейский конгресс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030317182_0:58:666:432_1920x0_80_0_0_cd42138cc6980d453230a3700a5ebe5a.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис сообщил в интервью РИА Новости, что намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК) и с избранным президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеславом Моше Кантором. Европейский еврейский конгресс в мае в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта. "Я горжусь тем, что Россия представлена в структуре Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) напрямую… Конечно, РЕК как часть ВЕК поддерживает взаимоотношения со всеми конгрессами, которые представлены в ВЕК. Мы как часть Всемирного еврейского конгресса, конечно же, будем взаимодействовать, обсуждать возможные общие проекты со всеми представителями региональных конгрессов, в том числе с Европейским конгрессом и с его избранным президентом Вячеславом Моше Кантором", – сказал агентству глава РЕК. Генцис отметил, что недавно посетил конгресс ВЕК в Иерусалиме. ВЕК – одна из крупнейших мировых еврейских организаций, которая была создана в 1936 году в Швейцарии группой меценатов. Европейский еврейский конгресс учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 миллионов евреев.
https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html
https://ria.ru/20250521/prezident-2018290650.html
европа
россия
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030317182_0:0:666:500_1920x0_80_0_0_5406ed598fa14c8587806c92b743b4f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, иерусалим, вячеслав моше кантор, российский еврейский конгресс, европейский еврейский конгресс, евросоюз
Европа, Россия, Иерусалим, Вячеслав Моше Кантор, Российский еврейский конгресс, Европейский еврейский конгресс, Евросоюз
Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом

Глава РЕК Генцис намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским конгрессом

© Фото : Российский еврейский конгрессАлександр Генцис
Александр Генцис - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Российский еврейский конгресс
Александр Генцис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис сообщил в интервью РИА Новости, что намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК) и с избранным президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеславом Моше Кантором.
Европейский еврейский конгресс в мае в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта.
Президент ФЕОР Александр Борода - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Глава ФЕОР заявил, что ожидает подъема антисемитских настроений в Европе
20 января, 15:23
"Я горжусь тем, что Россия представлена в структуре Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) напрямую… Конечно, РЕК как часть ВЕК поддерживает взаимоотношения со всеми конгрессами, которые представлены в ВЕК. Мы как часть Всемирного еврейского конгресса, конечно же, будем взаимодействовать, обсуждать возможные общие проекты со всеми представителями региональных конгрессов, в том числе с Европейским конгрессом и с его избранным президентом Вячеславом Моше Кантором", – сказал агентству глава РЕК.
Генцис отметил, что недавно посетил конгресс ВЕК в Иерусалиме.
ВЕК – одна из крупнейших мировых еврейских организаций, которая была создана в 1936 году в Швейцарии группой меценатов.
Европейский еврейский конгресс учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 миллионов евреев.
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса
21 мая, 16:45
 
ЕвропаРоссияИерусалимВячеслав Моше КанторРоссийский еврейский конгрессЕвропейский еврейский конгрессЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала