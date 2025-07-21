https://ria.ru/20250721/glava-2030333058.html

Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом

Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом - РИА Новости, 21.07.2025

Глава РЕК заявил о намерении сотрудничать со Всемирным еврейским конгрессом

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис сообщил в интервью РИА Новости, что намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:11:00+03:00

2025-07-21T05:11:00+03:00

2025-07-21T05:11:00+03:00

европа

россия

иерусалим

вячеслав моше кантор

российский еврейский конгресс

европейский еврейский конгресс

евросоюз

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис сообщил в интервью РИА Новости, что намерен взаимодействовать со Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК) и с избранным президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеславом Моше Кантором. Европейский еврейский конгресс в мае в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта. "Я горжусь тем, что Россия представлена в структуре Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) напрямую… Конечно, РЕК как часть ВЕК поддерживает взаимоотношения со всеми конгрессами, которые представлены в ВЕК. Мы как часть Всемирного еврейского конгресса, конечно же, будем взаимодействовать, обсуждать возможные общие проекты со всеми представителями региональных конгрессов, в том числе с Европейским конгрессом и с его избранным президентом Вячеславом Моше Кантором", – сказал агентству глава РЕК. Генцис отметил, что недавно посетил конгресс ВЕК в Иерусалиме. ВЕК – одна из крупнейших мировых еврейских организаций, которая была создана в 1936 году в Швейцарии группой меценатов. Европейский еврейский конгресс учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 миллионов евреев.

https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html

https://ria.ru/20250521/prezident-2018290650.html

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европа, россия, иерусалим, вячеслав моше кантор, российский еврейский конгресс, европейский еврейский конгресс, евросоюз