https://ria.ru/20250721/gladkov-2030413722.html

В белгородских школах появится 16 агротехнических классов в 2025 г

В белгородских школах появится 16 агротехнических классов в 2025 г - РИА Новости, 21.07.2025

В белгородских школах появится 16 агротехнических классов в 2025 г

Белгородская область стала одним из пилотных регионов России, где будут созданы агротехнические классы, к концу года на базе белгородских школ заработают 16... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:54:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Белгородская область стала одним из пилотных регионов России, где будут созданы агротехнические классы, к концу года на базе белгородских школ заработают 16 таких классов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородской области к концу 2025 года будет создано 16 агротехнологических классов на базе общеобразовательных школ", - сказал Гладков на оперативном совещании. Глава региона напомнил, что создание специализированных агроклассов – поручение президента РФ. В пилотный проект включились 16 регионов, в том числе и Белгородская область. Как отметили в правительстве региона, в новом учебном году к уже имеющимся в области двум агротехнологическим классам добавятся еще 14 новых. Это позволит подготовить молодых специалистов, что крайне важно для дальнейшего развития аграрной экономики и обеспечения инновационного подхода. "Сегодня во всей стране как никогда остро стоит вопрос о дефиците кадров в отрасли АПК. Для нашего сельскохозяйственного региона это и сегодня крайне актуально, учитывая непростую оперативную обстановку. Мы сегодня не только успешно выполняем поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, но и обеспечиваем себя необходимыми кадрами, начиная со школьной скамьи", – подчеркнул губернатор. Белгородская область – лидирующий аграрный регион в России. Ежегодно запрос на рабочие кадры в АПК растет как количественно, так и качественно. Сейчас особенно нужны работники с технологическими навыками, а также компетенциями в IT, искусственном интеллекте, инженерной и биоинженерной сферах, генетике и селекции. Для удовлетворения новых потребностей в Белгородской области комплексно изменили систему подготовки кадров. С осени 2024 года при поддержке министерства сельского хозяйства РФ открылись первые пилотные агроклассы в Бехтеевской школе Корочанского района и в Чернянке. К организации профильного обучения активно подключились якорные предприятия – "Мираторг" и "Русагро". Эти агроклассы оснащены новым оборудованием, а опытные наставники знакомят ребят с крупнейшими и лучшими сельхозпредприятиями России. Такие классы помогают детям с самого раннего возраста погрузится в сферу АПК. Также курировать и вновь создаваемые 14 агротехнологические классы будут крупнейшие сельхозпредприятия региона. На эти цели выделено порядка 106 миллионов рублей, в том числе федеральных средств. Каждый подобный класс будет оснащен мобильным классом виртуальной реальности с необходимым программным оснащением, лабораторно-учебными комплектами, агронавигатором-тренажером и другим оборудованием. Также школьников обеспечат тематической формой. К началу учебного года педагоги пройдут повышение квалификации на базе Белгородского института развития образования и в Российском государственном аграрном университете им. К.А. Тимирязева. Губернатор поручил усилить работу по созданию мотивации у агропредприятий в реализации данного проекта. "Мы вкладываемся в наших детей, чтобы они жили и работали в Белгородской области. Нам важно, чтобы наши агроклассы с самого первого дня их создания давали результат нашему региону и якорным работодателям. Наши дети должны оставаться работать у нас в Белгородской области. Только системных решений областного правительства недостаточно. Должна быть вовлеченность глав муниципалитетов и якорных работодателей на всех этапах", — подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html

https://ria.ru/20250714/agrotekhklassy-2028557959.html

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вячеслав гладков, белгородская область, россия