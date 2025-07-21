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В Германии оценили последствия потери российского рынка - РИА Новости, 21.07.2025
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05:34 21.07.2025 (обновлено: 06:30 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/germaniya-2030334017.html
В Германии оценили последствия потери российского рынка
В Германии оценили последствия потери российского рынка - РИА Новости, 21.07.2025
В Германии оценили последствия потери российского рынка
Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:34:00+03:00
2025-07-21T06:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране", — сказал он."Как после потери долгосрочных контрактов, компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld", — добавил собеседник агентства.Бюргергельт — это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее, пояснил Эбергардт."А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны", — заключил он.
https://ria.ru/20250720/germaniya-2030230199.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии оценили последствия потери российского рынка

Глава Bavaria-Bau Эбергардт: потеря рынка РФ привела компании к банкротству

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
«
"Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране", — сказал он.
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"Как после потери долгосрочных контрактов, компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld", — добавил собеседник агентства.
Бюргергельт — это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее, пояснил Эбергардт.
"А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны", — заключил он.
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