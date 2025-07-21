https://ria.ru/20250721/germaniya-2030334017.html

В Германии оценили последствия потери российского рынка

В Германии оценили последствия потери российского рынка - РИА Новости, 21.07.2025

В Германии оценили последствия потери российского рынка

Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:34:00+03:00

2025-07-21T05:34:00+03:00

2025-07-21T06:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Потеря российского рынка была очень существенной для немецкого бизнеса, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране", — сказал он."Как после потери долгосрочных контрактов, компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld", — добавил собеседник агентства.Бюргергельт — это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее, пояснил Эбергардт."А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны", — заключил он.

https://ria.ru/20250720/germaniya-2030230199.html

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германия

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в мире, германия