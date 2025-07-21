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"Талибан" пришлет в Германию двух представителей - РИА Новости, 21.07.2025
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21:52 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/germanija-2030505279.html
"Талибан" пришлет в Германию двух представителей
"Талибан" пришлет в Германию двух представителей - РИА Новости, 21.07.2025
"Талибан" пришлет в Германию двух представителей
"Талибан" пришлёт в Германию двух своих представителей для помощи при высылке афганских граждан, сообщил официальный представитель немецкого правительства... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:52:00+03:00
2025-07-21T21:52:00+03:00
в мире
германия
афганистан
катар
александр добриндт
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. "Талибан" пришлёт в Германию двух своих представителей для помощи при высылке афганских граждан, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. В пятницу правительство Германии при поддержке Катара депортировало из страны 81 афганского гражданина, совершивших преступления, в том числе насильственного и сексуального характера. По данным издания Spiegel, этот рейс является своего рода тестом того, можно ли заключить сделку с талибами и будут ли они соблюдать договоренности. "Высылка прошла успешно. Правительство Катара оказало помощь в посредничестве на техническом уровне. Мы на этом техническом уровне регулярно поддерживаем контакт с фактическим правительством Афганистана, и в ходе соответствующей коммуникации было согласовано включить двух представителей афганской администрации в состав здешней консульской службы", - сказал Корнелиус во время брифинга кабмина Германии. По его данным, данные сотрудники будут поддерживать немецкое правительство при организации дальнейших депортационных рейсов. Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 3 июля заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением "Талибан" для депортации из страны преступников с афганским гражданством. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним.
https://ria.ru/20250703/afganistan-2027063303.html
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в мире, германия, афганистан, катар, александр добриндт, талибан
В мире, Германия, Афганистан, Катар, Александр Добриндт, Талибан
"Талибан" пришлет в Германию двух представителей

"Талибан" пришлет в Германию двух представителей для помощи при высылке афганцев

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. "Талибан" пришлёт в Германию двух своих представителей для помощи при высылке афганских граждан, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
В пятницу правительство Германии при поддержке Катара депортировало из страны 81 афганского гражданина, совершивших преступления, в том числе насильственного и сексуального характера. По данным издания Spiegel, этот рейс является своего рода тестом того, можно ли заключить сделку с талибами и будут ли они соблюдать договоренности.
"Высылка прошла успешно. Правительство Катара оказало помощь в посредничестве на техническом уровне. Мы на этом техническом уровне регулярно поддерживаем контакт с фактическим правительством Афганистана, и в ходе соответствующей коммуникации было согласовано включить двух представителей афганской администрации в состав здешней консульской службы", - сказал Корнелиус во время брифинга кабмина Германии.
По его данным, данные сотрудники будут поддерживать немецкое правительство при организации дальнейших депортационных рейсов.
Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 3 июля заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением "Талибан" для депортации из страны преступников с афганским гражданством. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним.
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В миреГерманияАфганистанКатарАлександр ДобриндтТалибан
 
 
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