https://ria.ru/20250721/germanija-2030499186.html

В ФРГ предложили в случае войны призывать пенсионеров и женщин

В ФРГ предложили в случае войны призывать пенсионеров и женщин - РИА Новости, 21.07.2025

В ФРГ предложили в случае войны призывать пенсионеров и женщин

Германии в случае ввода военного положения потребуется несколько сотен тысяч водителей грузовиков, для этого необходимо привлечь в эту сферу женщин, выходцев из РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T21:00:00+03:00

2025-07-21T21:00:00+03:00

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германии в случае ввода военного положения потребуется несколько сотен тысяч водителей грузовиков, для этого необходимо привлечь в эту сферу женщин, выходцев из ряда стран-участниц СНГ и пенсионеров, заявил в интервью газете Bild глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт. Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания государственного долга для инвестирования в обороноспособность бундесвера канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что Россия якобы ведет войну против Европы и Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, называл РФ главной угрозой европейской безопасности. Представители кабмина - среди них и Писториус - регулярно повторяют, что с 2029 года возрастает опасность прямого конфликта с Российской Федерацией. "Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. Для этого необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные, например, душем, туалетом и кухней", - сказал Энгельхардт в контексте утверждений представителей немецкого кабмина о якобы угрозе военного конфликта с РФ с 2029 года. Глава союза предложил, помимо прочего, "вновь активировать" водителей грузовиков, ушедших на пенсию, и снять с них повинность каждые пять лет подтверждать свою квалификацию. По мнению Энгельхардта, Германии также следует признать водительские удостоверения из таких третьих стран, как, например, Молдавии и Узбекистана. "Каждый, кто умеет водить, должен располагать правом водить", - подчеркнул глава федерального союза. По данным Энгельхардта, Германии не хватает 100 тысяч водителей категории C, а в случае начала конфликта на восточном фланге нехватка выросла бы до 400 тысяч ввиду вынужденного отъезда мужчин обратно в восточные страны Евросоюза. В то же время, как указала Bild, стране в случае наступления войны суммарно потребуется до 800 тысяч водителей грузового транспорта. "Если в случае чрезвычайной ситуации мы не сможем восполнить нехватку в 400 тысяч водителей, то не сможем ни должным образом поддержать бундесвер, ни в достаточной мере обеспечить всем необходимым гражданское население", - добавил глава союза. Газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники 22 апреля известила, что бундесвер ведет переговоры с логистическими и транспортными компаниями, таким как Lufthansa и Deutsche Bahn, о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта. В своей национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта государство должно будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени. В 2024 году Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет оказать помощь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ уточняли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250413/germaniya-2010959973.html

https://ria.ru/20250221/germaniya-2000678113.html

https://ria.ru/20250704/frg-2027302260.html

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в мире, германия, россия, европа, борис писториус, фридрих мерц, владимир путин, нато, снг