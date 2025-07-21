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Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/germanija-2030466798.html
Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot
Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot - РИА Новости, 21.07.2025
Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot
Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:53:00+03:00
2025-07-21T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
борис писториус
пит хегсет
дональд трамп
евросоюз
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. "На прошлой неделе я договорился с (министром обороны США - ред.) Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьёмся — вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнёрами", - сказал он в ходе встречи формата "Рамштайн" по Украине, которая прошла дистанционно. Речь министра опубликована на сайте возглавляемого им ведомства. Писториус отметил, что Германия и её партнёры "внесут вклад" в эти усилия за счёт ресурсов, которые уже мобилизуются в рамках действий по укреплению противовоздушной обороны Украины. "Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их значительный вклад", - добавил он. В отношение немецкого вклада министр уточнил, что речь идёт о дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах. Также Писториус анонсировал совместную с Великобританией поставку 220 тысяч единиц снарядов калибра 35 миллиметров для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, министр отметил, что в ближайшие дни на Украину поступят профинансированные Германией БПЛА для ударов вглубь РФ. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России уничтожили на Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. Издание Bild со ссылкой на источники в кабмине ФРГ сообщило на минувшей неделе, что США не готовы передать ФРГ стоящие на вооружении системы Patriot взамен отдаваемых Украине, а настаивают на гособоронзаказе и передаче Киеву систем из европейских арсеналов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html
https://ria.ru/20250719/patriot-2030135932.html
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украина, германия, россия, борис писториус, пит хегсет, дональд трамп, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot

Писториус: договоренности с США включают поставку Украине пяти систем Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"На прошлой неделе я договорился с (министром обороны США - ред.) Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьёмся — вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнёрами", - сказал он в ходе встречи формата "Рамштайн" по Украине, которая прошла дистанционно. Речь министра опубликована на сайте возглавляемого им ведомства.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине
19 июля, 21:19
Писториус отметил, что Германия и её партнёры "внесут вклад" в эти усилия за счёт ресурсов, которые уже мобилизуются в рамках действий по укреплению противовоздушной обороны Украины.
"Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их значительный вклад", - добавил он.
В отношение немецкого вклада министр уточнил, что речь идёт о дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах.
Также Писториус анонсировал совместную с Великобританией поставку 220 тысяч единиц снарядов калибра 35 миллиметров для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, министр отметил, что в ближайшие дни на Украину поступят профинансированные Германией БПЛА для ударов вглубь РФ.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России уничтожили на Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На Западе резко отреагировали на жалобы Украины на Patriot
19 июля, 12:44
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Издание Bild со ссылкой на источники в кабмине ФРГ сообщило на минувшей неделе, что США не готовы передать ФРГ стоящие на вооружении системы Patriot взамен отдаваемых Украине, а настаивают на гособоронзаказе и передаче Киеву систем из европейских арсеналов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву
5 марта, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусПит ХегсетДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
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