https://ria.ru/20250721/germanija-2030466798.html

Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot

Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot - РИА Новости, 21.07.2025

Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot

Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:53:00+03:00

2025-07-21T17:53:00+03:00

2025-07-21T17:53:00+03:00

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. "На прошлой неделе я договорился с (министром обороны США - ред.) Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьёмся — вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнёрами", - сказал он в ходе встречи формата "Рамштайн" по Украине, которая прошла дистанционно. Речь министра опубликована на сайте возглавляемого им ведомства. Писториус отметил, что Германия и её партнёры "внесут вклад" в эти усилия за счёт ресурсов, которые уже мобилизуются в рамках действий по укреплению противовоздушной обороны Украины. "Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их значительный вклад", - добавил он. В отношение немецкого вклада министр уточнил, что речь идёт о дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах. Также Писториус анонсировал совместную с Великобританией поставку 220 тысяч единиц снарядов калибра 35 миллиметров для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, министр отметил, что в ближайшие дни на Украину поступят профинансированные Германией БПЛА для ударов вглубь РФ. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России уничтожили на Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе. Издание Bild со ссылкой на источники в кабмине ФРГ сообщило на минувшей неделе, что США не готовы передать ФРГ стоящие на вооружении системы Patriot взамен отдаваемых Украине, а настаивают на гособоронзаказе и передаче Киеву систем из европейских арсеналов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html

https://ria.ru/20250719/patriot-2030135932.html

https://ria.ru/20250305/kiev-2003235930.html

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