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Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 21.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:14 21.07.2025 (обновлено: 14:30 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 21.07.2025
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии
Искусственно созданная ситуация вокруг концерта Валерия Гергиева в Италии выглядит абсолютно неподобающе и вызывает оторопь, заявил посол России в Риме Алексей... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:14:00+03:00
2025-07-21T14:30:00+03:00
италия
россия
культура
рим
валерий гергиев
алексей парамонов
мариинский театр
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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Искусственно созданная ситуация вокруг концерта Валерия Гергиева в Италии выглядит абсолютно неподобающе и вызывает оторопь, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены выступления маэстро.Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля.Парамонов отметил, что "агрессивная риторика и несоразмерная полемика в итальянских СМИ с приглашением властями области Кампания и руководством фестиваля Un"Estate da Re ("Лето королей") вызывают оторопь". В России, как добавил посол, обратили внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры. "На этом фоне абсолютно неподобающе выглядит скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг планировавшегося на 27 июля 2025 г. концерта с участием маэстро Гергиева. Она наглядно показала, что в Италии при полном попустительстве властей действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев", - сказал посол, чьи слова дипмиссия приводит в своих соцсетях.По словам Парамонова, Гергиев по крайне неуместному стечению обстоятельств стал основной целью нападок людей, многие из которых далеки от искусства.После объявления о концерте Гергиева антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты. На прошлой неделе министр культуры Италии Алессандро Джули во вторник фактически выступил против проведения концерта, заявив, что оно может быть неверно истолковано. Джули отметил, что "искусство свободно и не подлежит цензуре", но в то же время заявил, что выступление "может превратить музыкальное событие в рупор российской пропаганды".
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италия, россия, рим, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр
Италия, Россия, Культура, Рим, Валерий Гергиев, Алексей Парамонов, Мариинский театр
Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии

Посол Парамонов: ситуация вокруг концерта Гергиева в Италии выглядит неподобающе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Искусственно созданная ситуация вокруг концерта Валерия Гергиева в Италии выглядит абсолютно неподобающе и вызывает оторопь, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены выступления маэстро.
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля.
Парамонов отметил, что "агрессивная риторика и несоразмерная полемика в итальянских СМИ с приглашением властями области Кампания и руководством фестиваля Un"Estate da Re ("Лето королей") вызывают оторопь". В России, как добавил посол, обратили внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры. "На этом фоне абсолютно неподобающе выглядит скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг планировавшегося на 27 июля 2025 г. концерта с участием маэстро Гергиева. Она наглядно показала, что в Италии при полном попустительстве властей действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев", - сказал посол, чьи слова дипмиссия приводит в своих соцсетях.
По словам Парамонова, Гергиев по крайне неуместному стечению обстоятельств стал основной целью нападок людей, многие из которых далеки от искусства.
После объявления о концерте Гергиева антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты. На прошлой неделе министр культуры Италии Алессандро Джули во вторник фактически выступил против проведения концерта, заявив, что оно может быть неверно истолковано. Джули отметил, что "искусство свободно и не подлежит цензуре", но в то же время заявил, что выступление "может превратить музыкальное событие в рупор российской пропаганды".
Художественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева
16 июля, 12:54
 
КультураИталияРоссияРимВалерий ГергиевАлексей ПарамоновМариинский театр
 
 
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