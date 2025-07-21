https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html

Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии

Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 21.07.2025

Посол России прокомментировал ситуацию вокруг концерта Гергиева в Италии

Искусственно созданная ситуация вокруг концерта Валерия Гергиева в Италии выглядит абсолютно неподобающе и вызывает оторопь, заявил посол России в Риме Алексей... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:14:00+03:00

2025-07-21T14:14:00+03:00

2025-07-21T14:30:00+03:00

италия

россия

культура

рим

валерий гергиев

алексей парамонов

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018627949_0:269:3104:2015_1920x0_80_0_0_ee37906ea6d804b16b48abf61990db5c.jpg

РИМ, 21 июл - РИА Новости. Искусственно созданная ситуация вокруг концерта Валерия Гергиева в Италии выглядит абсолютно неподобающе и вызывает оторопь, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов после отмены выступления маэстро.Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля.Парамонов отметил, что "агрессивная риторика и несоразмерная полемика в итальянских СМИ с приглашением властями области Кампания и руководством фестиваля Un"Estate da Re ("Лето королей") вызывают оторопь". В России, как добавил посол, обратили внимание на неоднократные заявления руководства Италии против распространяемой на Западе политики "отмены" русской культуры. "На этом фоне абсолютно неподобающе выглядит скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг планировавшегося на 27 июля 2025 г. концерта с участием маэстро Гергиева. Она наглядно показала, что в Италии при полном попустительстве властей действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев", - сказал посол, чьи слова дипмиссия приводит в своих соцсетях.По словам Парамонова, Гергиев по крайне неуместному стечению обстоятельств стал основной целью нападок людей, многие из которых далеки от искусства.После объявления о концерте Гергиева антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию с призывом его отменить. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты. На прошлой неделе министр культуры Италии Алессандро Джули во вторник фактически выступил против проведения концерта, заявив, что оно может быть неверно истолковано. Джули отметил, что "искусство свободно и не подлежит цензуре", но в то же время заявил, что выступление "может превратить музыкальное событие в рупор российской пропаганды".

https://ria.ru/20250716/prezident-2029443955.html

италия

россия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, россия, рим, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр