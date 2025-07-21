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Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса - РИА Новости, 21.07.2025
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса
Треть средств Российского еврейского конгресса (РЕК) расходуется на образовательные и культурные проекты, сообщил в интервью РИА Новости президент организации... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:10:00+03:00
2025-07-21T07:10:00+03:00
2025-07-21T07:10:00+03:00
российский еврейский конгресс
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Треть средств Российского еврейского конгресса (РЕК) расходуется на образовательные и культурные проекты, сообщил в интервью РИА Новости президент организации Александр Генцис. "Около трети денег в бюджете РЕК идут на поддержку образовательных и культурных проектов… Моя идея заключается в том, чтобы, сохранив эту работу, добавить дополнительные возможности, которые дает современный мир. Это возможности, связанные с онлайн-образованием и развитием еврейского образования в тех школах, которые не являются религиозными и не сфокусированы полностью на еврейском образовании", – сказал он в интервью. У РЕК, отметил Генцис, есть собственная школа "Маалит". Ряд школ, детских садов и других учреждений еврейского воспитания финансируются РЕК и его попечителями.
https://ria.ru/20250709/ravvin-2028234181.html
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российский еврейский конгресс
Российский еврейский конгресс
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса
Генцис: треть средств РЕК идет на культуру и образование