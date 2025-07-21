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Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса - РИА Новости, 21.07.2025
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07:10 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/gentsis-2030339067.html
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса - РИА Новости, 21.07.2025
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса
Треть средств Российского еврейского конгресса (РЕК) расходуется на образовательные и культурные проекты, сообщил в интервью РИА Новости президент организации... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:10:00+03:00
2025-07-21T07:10:00+03:00
российский еврейский конгресс
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Треть средств Российского еврейского конгресса (РЕК) расходуется на образовательные и культурные проекты, сообщил в интервью РИА Новости президент организации Александр Генцис. "Около трети денег в бюджете РЕК идут на поддержку образовательных и культурных проектов… Моя идея заключается в том, чтобы, сохранив эту работу, добавить дополнительные возможности, которые дает современный мир. Это возможности, связанные с онлайн-образованием и развитием еврейского образования в тех школах, которые не являются религиозными и не сфокусированы полностью на еврейском образовании", – сказал он в интервью. У РЕК, отметил Генцис, есть собственная школа "Маалит". Ряд школ, детских садов и других учреждений еврейского воспитания финансируются РЕК и его попечителями.
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российский еврейский конгресс
Российский еврейский конгресс
Глава РЕК рассказал, на что идут средства конгресса

Генцис: треть средств РЕК идет на культуру и образование

© Фото : Российский еврейский конгрессАлександр Генцис
Александр Генцис - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Российский еврейский конгресс
Александр Генцис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Треть средств Российского еврейского конгресса (РЕК) расходуется на образовательные и культурные проекты, сообщил в интервью РИА Новости президент организации Александр Генцис.
"Около трети денег в бюджете РЕК идут на поддержку образовательных и культурных проектов… Моя идея заключается в том, чтобы, сохранив эту работу, добавить дополнительные возможности, которые дает современный мир. Это возможности, связанные с онлайн-образованием и развитием еврейского образования в тех школах, которые не являются религиозными и не сфокусированы полностью на еврейском образовании", – сказал он в интервью.
У РЕК, отметил Генцис, есть собственная школа "Маалит". Ряд школ, детских садов и других учреждений еврейского воспитания финансируются РЕК и его попечителями.
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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