https://ria.ru/20250721/genprokuratura-2030450332.html

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"* - РИА Новости, 21.07.2025

Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*

Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*, формирующую протестные настроения в РФ, радикализацию молодежи и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:09:00+03:00

2025-07-21T17:09:00+03:00

2025-07-21T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*, формирующую протестные настроения в РФ, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение признать деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.* нежелательной в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанный в ФРГ в 1990 году фонд имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью существования указывает политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию. "На самом же деле реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России", - отмечается в релизе. По информации Генпрокуратуры, фонд на постоянной основе распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, а также иностранными и международными НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.* признан в России нежелательной организацией

https://ria.ru/20250711/minjust-2028617027.html

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россия, германия, генеральная прокуратура рф