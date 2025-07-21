Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"* - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/genprokuratura-2030450332.html
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"* - РИА Новости, 21.07.2025
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*
Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*, формирующую протестные настроения в РФ, радикализацию молодежи и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:09:00+03:00
2025-07-21T17:09:00+03:00
россия
германия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_b6200fbeab0687a595718d7059803516.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*, формирующую протестные настроения в РФ, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение признать деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.* нежелательной в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что основанный в ФРГ в 1990 году фонд имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью существования указывает политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию. "На самом же деле реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России", - отмечается в релизе. По информации Генпрокуратуры, фонд на постоянной основе распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, а также иностранными и международными НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.* признан в России нежелательной организацией
https://ria.ru/20250711/minjust-2028617027.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_310cc0b4f43ca9a5951764646162cf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, генеральная прокуратура рф
Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной немецкую НПО "Фонд Розы Люксембург"*, формирующую протестные настроения в РФ, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение признать деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.* нежелательной в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основанный в ФРГ в 1990 году фонд имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью существования указывает политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию.
"На самом же деле реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России", - отмечается в релизе.
По информации Генпрокуратуры, фонд на постоянной основе распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, а также иностранными и международными НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
* признан в России нежелательной организацией
Вывеска на здании МИД России - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*
11 июля, 17:05
 
РоссияГерманияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала