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"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России - РИА Новости, 21.07.2025
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17:07 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/general-2030450178.html
"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России
"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России - РИА Новости, 21.07.2025
"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России
Требующий наносить удары по России генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг хочет навредить Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:07:00+03:00
2025-07-21T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Требующий наносить удары по России генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг хочет навредить Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х."Немецкий генерал выглядит так, будто он спит в гробу. И он желает, чтобы Европа сделала так же. Навсегда", — указал он.Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг в воскресенье предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре с целью поддержки Украины, об этом он заявил в эфире YouTube-канала бундесвера.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250721/prizyv-2030415073.html
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в мире, россия, европа, германия, чей боуз, нато
В мире, Россия, Европа, Германия, Чей Боуз, НАТО
"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России

Боуз: желающий удары по РФ генерал бундесвера Фройдинг хочет навредить Европе

© Getty Images / picture alliance / Kay NietfeldГенерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг
Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld
Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Требующий наносить удары по России генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг хочет навредить Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Немецкий генерал выглядит так, будто он спит в гробу. И он желает, чтобы Европа сделала так же. Навсегда", — указал он.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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