https://ria.ru/20250721/general-2030450178.html

"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России

"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России - РИА Новости, 21.07.2025

"В гробу". Журналист унизил немецкого генерала за дерзкие слова о России

Требующий наносить удары по России генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг хочет навредить Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 21.07.2025

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Требующий наносить удары по России генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг хочет навредить Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х."Немецкий генерал выглядит так, будто он спит в гробу. И он желает, чтобы Европа сделала так же. Навсегда", — указал он.Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг в воскресенье предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре с целью поддержки Украины, об этом он заявил в эфире YouTube-канала бундесвера.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250721/prizyv-2030415073.html

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