https://ria.ru/20250721/gd-2030498995.html

ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков

ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков - РИА Новости, 21.07.2025

ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков

Госдума рекомендует кабмину рассмотреть возможность создания в субъектах РФ центров охраны репродуктивного здоровья подростков, документ доступен в думской... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:53:00+03:00

2025-07-21T20:53:00+03:00

2025-07-21T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует кабмину рассмотреть возможность создания в субъектах РФ центров охраны репродуктивного здоровья подростков, документ доступен в думской электронной базе.Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации"."Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции", - сказано в документе.Также Госдума рекомендует министерству просвещения совместно с министерством науки и высшего образования и Минздравом организовать проведение обучающих семинаров для молодежи, направленных на сохранение репродуктивного здоровья (в части профилактики прерывания беременности, распространение ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем).

https://ria.ru/20250210/imena-1998510001.html

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