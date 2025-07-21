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ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков - РИА Новости, 21.07.2025
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20:53 21.07.2025 (обновлено: 21:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/gd-2030498995.html
ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков
ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков - РИА Новости, 21.07.2025
ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков
Госдума рекомендует кабмину рассмотреть возможность создания в субъектах РФ центров охраны репродуктивного здоровья подростков, документ доступен в думской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:53:00+03:00
2025-07-21T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует кабмину рассмотреть возможность создания в субъектах РФ центров охраны репродуктивного здоровья подростков, документ доступен в думской электронной базе.Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации"."Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции", - сказано в документе.Также Госдума рекомендует министерству просвещения совместно с министерством науки и высшего образования и Минздравом организовать проведение обучающих семинаров для молодежи, направленных на сохранение репродуктивного здоровья (в части профилактики прерывания беременности, распространение ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем).
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД предложила создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков

В Госдуме предложили создать центры охраны репродуктивного здоровья подростков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума рекомендует кабмину рассмотреть возможность создания в субъектах РФ центров охраны репродуктивного здоровья подростков, документ доступен в думской электронной базе.
Комитет Госдумы по защите семьи внес в палату парламента проект постановления по итогам правительственного часа, который прошел 16 июля. Правчас был на тему "О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации".
"Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации центров охраны репродуктивного здоровья подростков и (или) центров охраны здоровья семьи и репродукции", - сказано в документе.
Также Госдума рекомендует министерству просвещения совместно с министерством науки и высшего образования и Минздравом организовать проведение обучающих семинаров для молодежи, направленных на сохранение репродуктивного здоровья (в части профилактики прерывания беременности, распространение ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем).
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