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Володин назвал дату пленарного заседания Госдумы
Володин назвал дату пленарного заседания Госдумы - РИА Новости, 21.07.2025
Володин назвал дату пленарного заседания Госдумы
Итоговое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоится 23 июля и начнется с выступления глав политических фракций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:05:00+03:00
2025-07-21T20:05:00+03:00
2025-07-21T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Итоговое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоится 23 июля и начнется с выступления глав политических фракций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "23 июля пленарное заседание Государственной Думы начнется в 10.00 с выступления руководителей политических фракций", — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Также, по его словам, в среду депутаты планируют рассмотреть два проекта постановлений, подготовленных по итогам "правительственных часов", которые прошли по темам "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей" и "О приоритетах в реализации демографической политики Российской Федерации". Кроме того, в сообщении пресс-службы говорится, что в первом чтении будут рассмотрены два законопроекта о социальных гарантиях для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Уточняется, что одним из них предлагается предоставить им льготы наравне с гражданами, удостоенными званий Героя РФ и Героя Труда РФ. Также, отмечается, что предусматривается их право на ежемесячную денежную выплату взамен части льгот, а другой инициативой – ввести дополнительные выплаты и устранить ограничения, связанные с зачислением в страховой стаж периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Кроме того, в сообщении сказано, что в завершение пленарного заседания выступит Володин.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, снг
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ
Володин назвал дату пленарного заседания Госдумы
Володин: итоговое пленарное заседание Госдумы состоится 23 июля