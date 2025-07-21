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Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом

Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом - РИА Новости, 21.07.2025

Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне и промышленности и торговле... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне и промышленности и торговле разработать поправки в законодательство о запрете закупки военной формы за рубежом, сообщили в пресс-службе Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю Председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом в действующее законодательство", - говорится в сообщении. Также пресс-служба приводит слова Володина о том, что необходимо развивать собственную легкую промышленность. "Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", – сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что реализация решений в этом направлении - вопрос обеспечения безопасности страны. "Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - заключил он.

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россия, вячеслав володин, александр жуков, владимир гутенев, госдума рф, общество