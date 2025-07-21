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Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом
Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом - РИА Новости, 21.07.2025
Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне и промышленности и торговле... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T20:01:00+03:00
2025-07-21T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне и промышленности и торговле разработать поправки в законодательство о запрете закупки военной формы за рубежом, сообщили в пресс-службе Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю Председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом в действующее законодательство", - говорится в сообщении. Также пресс-служба приводит слова Володина о том, что необходимо развивать собственную легкую промышленность. "Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран", – сказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что реализация решений в этом направлении - вопрос обеспечения безопасности страны. "Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - заключил он.
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россия, вячеслав володин, александр жуков, владимир гутенев, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Владимир Гутенев, Госдума РФ, Общество
Володин поручил запретить закупки военной формы за рубежом
Володин поручил разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом