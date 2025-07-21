https://ria.ru/20250721/gd-2030430594.html

В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным

В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным - РИА Новости, 21.07.2025

В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным

Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:38:00+03:00

2025-07-21T15:38:00+03:00

2025-07-21T16:00:00+03:00

общество

госдума рф

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных комитетом Госдумы по безопасности к принятию. Поправки вносятся к законопроекту о наследовании наградного оружия. "Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно", - говорится в тексте поправок.

https://ria.ru/20250717/gd-2029811321.html

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