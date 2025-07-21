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В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным
Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:38:00+03:00
2025-07-21T15:38:00+03:00
2025-07-21T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных комитетом Госдумы по безопасности к принятию. Поправки вносятся к законопроекту о наследовании наградного оружия. "Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно", - говорится в тексте поправок.
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общество, госдума рф
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным
Комитет ГД предложил сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным