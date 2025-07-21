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В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным - РИА Новости, 21.07.2025
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15:38 21.07.2025 (обновлено: 16:00 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/gd-2030430594.html
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным
Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:38:00+03:00
2025-07-21T16:00:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных комитетом Госдумы по безопасности к принятию. Поправки вносятся к законопроекту о наследовании наградного оружия. "Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно", - говорится в тексте поправок.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным

Комитет ГД предложил сделать разрешение на хранение наградного оружия бессрочным

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМастера Златоустовской оружейной фабрики работают над изготовлением подарочных и наградных образцов оружия для министерства обороны РФ
Мастера Златоустовской оружейной фабрики работают над изготовлением подарочных и наградных образцов оружия для министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Мастера Златоустовской оружейной фабрики работают над изготовлением подарочных и наградных образцов оружия для министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему предлагается сделать бессрочным, следует из текста поправок, рекомендованных комитетом Госдумы по безопасности к принятию.
Поправки вносятся к законопроекту о наследовании наградного оружия.
"Разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему действует бессрочно", - говорится в тексте поправок.
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