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ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025
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14:36 21.07.2025 (обновлено: 14:46 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/gaza-2030412391.html
ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем в секторе Газа, пишут СМИ
ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2025
ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем в секторе Газа, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на предложение о перемирии в секторе Газа и обмене, о соглашении может быть объявлено на этой неделе, либо... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:36:00+03:00
2025-07-21T14:46:00+03:00
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на предложение о перемирии в секторе Газа и обмене, о соглашении может быть объявлено на этой неделе, либо в начале следующей, передает палестинское агентство Maan со ссылкой на информированные источники.Ранее издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что США, Катар и Египет представили Израилю и ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем."Движение ХАМАС представило положительный ответ на предложение, включающее в себя 60-дневное перемирие и обмен пленными", - заявили источники агентства.По словам источников, сделка и официальное заявление о ней могут быть сделаны на этой неделе, либо в начале следующей.В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
https://ria.ru/20250720/gaza-2030285028.html
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в мире, израиль, хамас, сша, катар, египет
В мире, Израиль, ХАМАС, США, Катар, Египет
ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем в секторе Газа, пишут СМИ

Maan: ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе
Израильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. Архивное фото
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на предложение о перемирии в секторе Газа и обмене, о соглашении может быть объявлено на этой неделе, либо в начале следующей, передает палестинское агентство Maan со ссылкой на информированные источники.
Ранее издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что США, Катар и Египет представили Израилю и ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем.
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"Движение ХАМАС представило положительный ответ на предложение, включающее в себя 60-дневное перемирие и обмен пленными", - заявили источники агентства.
По словам источников, сделка и официальное заявление о ней могут быть сделаны на этой неделе, либо в начале следующей.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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