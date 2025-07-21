https://ria.ru/20250721/fradkov-2030464997.html

Фрадков рассказал о результатах финансовой интеграции новых регионов

Фрадков рассказал о результатах финансовой интеграции новых регионов - РИА Новости, 21.07.2025

Фрадков рассказал о результатах финансовой интеграции новых регионов

В новых регионах Российской Федерации созданы необходимые условия для развития предпринимательства, в этих субъектах растет число представителей МСП, сообщил... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:40:00+03:00

2025-07-21T17:40:00+03:00

2025-07-21T17:40:00+03:00

петр фрадков

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псб (банк псб)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В новых регионах Российской Федерации созданы необходимые условия для развития предпринимательства, в этих субъектах растет число представителей МСП, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Заявление прозвучало во время его выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. Форумы". В ходе выступления он рассказал о восстановлении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также об их финансовой интеграции в единое экономическое пространство страны. Основное внимание было уделено роли малого и среднего бизнеса в экономическом возрождении регионов. Фрадков отметил, что Донбасс и Новороссия исторически являлись мощными индустриальными центрами с высоким промышленным, аграрным и ресурсным потенциалом. Сегодня ключевая задача государства и бизнеса – не только восстановить инфраструктуру, но и создать там устойчивую экономику, основанную на равных условиях для ведения предпринимательской деятельности по всей стране. "Когда мы говорим о финансовой интеграции, речь, прежде всего, идет о том, чтобы обеспечить людей и предприятия доступом к современным банковским услугам и технологиям, а также создать комфортные условия для ведения бизнеса. Для развития предпринимательства созданы необходимые условия: благодаря мерам государственной поддержки, банковским продуктам и потенциалу локальных рынков регионы демонстрируют высокую динамику роста – количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 60% с середины 2023 года и достигло 122 тысяч", - сказал Фрадков, его слова привели в пресс-службе банка. Он добавил, что ПСБ выстроил широкую и высокотехнологичную банковскую инфраструктуру, внедрил новые финансовые сервисы, а также стал проводником льготных программ поддержки предпринимательства. "Все это способствовало развитию экономического потенциала новых субъектов", – отметил Фрадков. Клиентская база ПСБ в Донбассе и Новороссии превышает 110 тысяч юридических лиц. Финансовая инфраструктура банка включает 460 отделений банка и 3,3 тысячи банкоматов, более 75 тысяч терминалов безналичной оплаты. Сотрудниками банка стали более 4 тысяч, а клиентами – около 3 миллионов жителей новых субъектов. "Территория смыслов" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Форум в этом году проводится в формате пяти смен: "Семья", "Добро", "Созидание", "Единство" и "Служение". За время его проведения порядка 4 тысяч молодых людей со всей России рассмотрят понятие государственного суверенитета через тематики каждой смены и предложат инициативы по его укреплению.

https://ria.ru/20250711/broker-2028515922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр фрадков, твой бизнес – новости, псб (банк псб)