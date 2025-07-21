Скандал о фейках в Вашингтоне: что это значит для России и мира
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В недавнем докладе директора Национальной разведки Тулси Габбард признается: запущенная демократами в последние месяцы президентства Б. Обамы кампания по дискредитации Дональда Трампа как "агента Кремля" была сплошным фейком — и это было очевидным для многих, в том числе в самой Америке. Новое руководство ЦРУ охарактеризовало произошедшее тогда как "нетипичный и коррумпированный процесс на фоне политически ангажированной атмосферы". Другими словами, против Трампа был по полной задействован административный ресурс, что ставит под большой вопрос законность всего происходящего в политической системе США.
К сожалению, эта кампания очищения авгиевых конюшен американской политики подается исключительно под внутренним углом. В стороне остаются ее внешнеполитические последствия. Прежде всего речь идет о том, что она вписывалась в рамки давно начатого процесса демонизации России, фактически создания политико-психологических условий для ее комплексной изоляции на международной арене, которая снимала бы необходимость не то чтобы с ней договариваться, а вообще контактировать. Достаточно вспомнить "дела" А. Литвиненко и Скрипалей, где первую скрипку играли британские спецслужбы. Так и в случае с Трампом в основу всей конструкции был положен подготовленный по запросу демократов доклад штатного сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, работавшего в свое время в британском посольстве в Москве.
Примитивная, но эффективная операция, проведенная либерально-глобалистскими элитами, привела к выдворению 35 дипсотрудников российских официальных представительств в США в конце декабря 2016 года, последующему изъятию российской дипломатической собственности, незаконным санкциям и обнулению дипломатического процесса с Москвой. Эти вопросы до сих пор обременяют наши двусторонние отношения и, по сути, служат одним из главных препятствий на пути к их нормализации. Апофеозом было провоцирование прокси-войны Запада против России на Украине, что признали сам Трамп и его спецпредставитель К. Келлог.
Теперь логично ожидать, что очищение распространится на внешнюю политику. Но тут выстраиваются новые препятствия, включая заявления американских военных о готовности воевать на два фронта — с Китаем и Россией одновременно, хотя еще совсем недавно в Вашингтоне исходили из того, что такой войны Америка не потянет. Собственно, провокация на Украине и была призвана избежать войны на два фронта, разделавшись с Россией посредством двух-трехмесячного блицкрига. Свидетельства тому — не только эйфорические заявления Дж. Байдена о скорой победе и "стратегическом поражении" Москвы, но и западный бизнес, который убеждали, что он уйдет из России ненадолго.
Так что речь не о Трампе, а о России и ее незаменимой балансирующей роли в международных делах. Без нас западные элиты свалятся в голый тоталитаризм в глобальной политике, как это пытаются сделать в собственных странах. Та же бывшая госсекретарь Кондолиза Райс, с одной стороны, признает необратимость слома послевоенного экономического порядка, то есть американской гегемонии, в пользу великодержавности в формате "Америка прежде всего!", но с другой — ратует за общезападную солидарность по Украине. И тут эстафету антироссийской политики принимают борющиеся за собственное выживание европейские режимы, прежде всего Лондон, Париж и Берлин, под лозунгом якобы неминуемой "российской агрессии" уже против Европы.
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Остается посмотреть, насколько эффективным или саморазрушительным окажется курс на милитаризацию всей европейской политики, смогут ли союзники навязать Америке Трампа свое видение ее национальных интересов в условиях действительно необратимого геополитического перелома и чего они стоят без Америки. Стоит напомнить, что даже в холодную войну был опыт параллельных действий двух сверхдержав против европейского империализма: его хребет был сломан в ходе Суэцкой авантюры Парижа и Лондона в октябре 1956 года. Тогда американцы отказали союзникам в поддержке, указав им их реальное место в мировой политике, а Москва пригрозила направлением в поддержку Египта советских "добровольцев" (тогда еще не забыли о китайских "добровольцах" в Корейской войне).
Другими словами, сможет ли хвост вилять собакой и сможет ли Европа, которая не готова к войне с Россией сейчас, угрожать нам, когда и если перевооружится? Или все же мы наблюдаем геополитическую агонию Европы, элиты которой не могут успокоиться, а фейки не срабатывают — и приходится реально готовиться к войне.
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