https://ria.ru/20250721/feyki-2030279000.html

Скандал о фейках в Вашингтоне: что это значит для России и мира

Скандал о фейках в Вашингтоне: что это значит для России и мира - РИА Новости, 21.07.2025

Скандал о фейках в Вашингтоне: что это значит для России и мира

В недавнем докладе директора Национальной разведки Тулси Габбард признается: запущенная демократами в последние месяцы президентства Б. Обамы кампания по... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:00:00+03:00

в мире

россия

америка

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александр яковенко

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тулси габбард

центральное разведывательное управление (цру)

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В недавнем докладе директора Национальной разведки Тулси Габбард признается: запущенная демократами в последние месяцы президентства Б. Обамы кампания по дискредитации Дональда Трампа как "агента Кремля" была сплошным фейком — и это было очевидным для многих, в том числе в самой Америке. Новое руководство ЦРУ охарактеризовало произошедшее тогда как "нетипичный и коррумпированный процесс на фоне политически ангажированной атмосферы". Другими словами, против Трампа был по полной задействован административный ресурс, что ставит под большой вопрос законность всего происходящего в политической системе США.К сожалению, эта кампания очищения авгиевых конюшен американской политики подается исключительно под внутренним углом. В стороне остаются ее внешнеполитические последствия. Прежде всего речь идет о том, что она вписывалась в рамки давно начатого процесса демонизации России, фактически создания политико-психологических условий для ее комплексной изоляции на международной арене, которая снимала бы необходимость не то чтобы с ней договариваться, а вообще контактировать. Достаточно вспомнить "дела" А. Литвиненко и Скрипалей, где первую скрипку играли британские спецслужбы. Так и в случае с Трампом в основу всей конструкции был положен подготовленный по запросу демократов доклад штатного сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, работавшего в свое время в британском посольстве в Москве.Примитивная, но эффективная операция, проведенная либерально-глобалистскими элитами, привела к выдворению 35 дипсотрудников российских официальных представительств в США в конце декабря 2016 года, последующему изъятию российской дипломатической собственности, незаконным санкциям и обнулению дипломатического процесса с Москвой. Эти вопросы до сих пор обременяют наши двусторонние отношения и, по сути, служат одним из главных препятствий на пути к их нормализации. Апофеозом было провоцирование прокси-войны Запада против России на Украине, что признали сам Трамп и его спецпредставитель К. Келлог.Теперь логично ожидать, что очищение распространится на внешнюю политику. Но тут выстраиваются новые препятствия, включая заявления американских военных о готовности воевать на два фронта — с Китаем и Россией одновременно, хотя еще совсем недавно в Вашингтоне исходили из того, что такой войны Америка не потянет. Собственно, провокация на Украине и была призвана избежать войны на два фронта, разделавшись с Россией посредством двух-трехмесячного блицкрига. Свидетельства тому — не только эйфорические заявления Дж. Байдена о скорой победе и "стратегическом поражении" Москвы, но и западный бизнес, который убеждали, что он уйдет из России ненадолго.Так что речь не о Трампе, а о России и ее незаменимой балансирующей роли в международных делах. Без нас западные элиты свалятся в голый тоталитаризм в глобальной политике, как это пытаются сделать в собственных странах. Та же бывшая госсекретарь Кондолиза Райс, с одной стороны, признает необратимость слома послевоенного экономического порядка, то есть американской гегемонии, в пользу великодержавности в формате "Америка прежде всего!", но с другой — ратует за общезападную солидарность по Украине. И тут эстафету антироссийской политики принимают борющиеся за собственное выживание европейские режимы, прежде всего Лондон, Париж и Берлин, под лозунгом якобы неминуемой "российской агрессии" уже против Европы.Остается посмотреть, насколько эффективным или саморазрушительным окажется курс на милитаризацию всей европейской политики, смогут ли союзники навязать Америке Трампа свое видение ее национальных интересов в условиях действительно необратимого геополитического перелома и чего они стоят без Америки. Стоит напомнить, что даже в холодную войну был опыт параллельных действий двух сверхдержав против европейского империализма: его хребет был сломан в ходе Суэцкой авантюры Парижа и Лондона в октябре 1956 года. Тогда американцы отказали союзникам в поддержке, указав им их реальное место в мировой политике, а Москва пригрозила направлением в поддержку Египта советских "добровольцев" (тогда еще не забыли о китайских "добровольцах" в Корейской войне).Другими словами, сможет ли хвост вилять собакой и сможет ли Европа, которая не готова к войне с Россией сейчас, угрожать нам, когда и если перевооружится? Или все же мы наблюдаем геополитическую агонию Европы, элиты которой не могут успокоиться, а фейки не срабатывают — и приходится реально готовиться к войне.

https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html

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