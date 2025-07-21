https://ria.ru/20250721/feyk-2030480047.html

Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы

Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 21.07.2025

Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы

Журналистке СМИ-иноагента "Дождя"* Анне Монгайт** (признана в РФ иноагентом), подозреваемой в фейках о ВС РФ, грозит вплоть до 10 лет лишения свободы,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:39:00+03:00

2025-07-21T18:39:00+03:00

2025-07-21T18:39:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:88:966:631_1920x0_80_0_0_cf1bc97191a8f0ed4276c08df615ffb3.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналистке СМИ-иноагента "Дождя"* Анне Монгайт** (признана в РФ иноагентом), подозреваемой в фейках о ВС РФ, грозит вплоть до 10 лет лишения свободы, свидетельствует квалификация вменяемого ей преступления. Монгайт** подозревают по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет. Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, Монгайт** разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** признана в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250717/rozysk-2029754031.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)