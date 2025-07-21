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Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы
Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 21.07.2025
Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы
Журналистке СМИ-иноагента "Дождя"* Анне Монгайт** (признана в РФ иноагентом), подозреваемой в фейках о ВС РФ, грозит вплоть до 10 лет лишения свободы,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:39:00+03:00
2025-07-21T18:39:00+03:00
2025-07-21T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналистке СМИ-иноагента "Дождя"* Анне Монгайт** (признана в РФ иноагентом), подозреваемой в фейках о ВС РФ, грозит вплоть до 10 лет лишения свободы, свидетельствует квалификация вменяемого ей преступления. Монгайт** подозревают по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет. Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, Монгайт** разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** признана в РФ иноагентом
https://ria.ru/20250717/rozysk-2029754031.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Журналистке "Дождя"* грозит до десяти лет лишения свободы
Монгайт грозит до 10 лет лишения свободы за фейки о ВС РФ