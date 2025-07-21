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Гастрономический фестиваль состоится в июле в Алтайском крае
Гастрономический фестиваль состоится в июле в Алтайском крае - РИА Новости, 21.07.2025
Гастрономический фестиваль состоится в июле в Алтайском крае
Гастрономический фестиваль "Калина-Малина Фест" пройдет 26-27 июля в Барнауле в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Калина-Малина Фест" пройдет 26-27 июля в Барнауле в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Его центральной площадкой станет фермерский рынок. Производители со всей Сибири привезут овощи и зелень, крафтовые сыры, фермерское мясо, выпечку, сладости и напитки. Посетители смогут продегустировать продукцию и задать вопросы фермерам. Так, в фестивале примут участие производитель мясных снэков и закусок, крестьянское (фермерское) хозяйство, производящее натуральные молочные продукты. Индивидуальные предприниматели презентуют на фестивале товары собственного производства — растительные масла, напитки, десерты. Также в числе участников производитель натуральных блюд и полуфабрикатов в шоковой заморозке, производственная компания с сырами и предприятие с продукцией из амаранта. Кроме этого, сибирские шеф-повара проведут мастер-классы. На площадке будет работать детская зона с интерактивами и мини-фермой, пройдет ярмарка локальных брендов, организуют мобильный экопункт для сбора вторсырья с бонусами за участие. Также в программе фестиваля квесты, розыгрыши и концерты.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Барнаул, Фестивали
Гастрономический фестиваль состоится в июле в Алтайском крае
Фестиваль "Калина-Малина Фест" пройдет 26-27 июля в столице Алтайского края
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Калина-Малина Фест" пройдет 26-27 июля в Барнауле в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Его центральной площадкой станет фермерский рынок. Производители со всей Сибири привезут овощи и зелень, крафтовые сыры, фермерское мясо, выпечку, сладости и напитки. Посетители смогут продегустировать продукцию и задать вопросы фермерам.
Так, в фестивале примут участие производитель мясных снэков и закусок, крестьянское (фермерское) хозяйство, производящее натуральные молочные продукты. Индивидуальные предприниматели презентуют на фестивале товары собственного производства — растительные масла, напитки, десерты. Также в числе участников производитель натуральных блюд и полуфабрикатов в шоковой заморозке, производственная компания с сырами и предприятие с продукцией из амаранта.
Кроме этого, сибирские шеф-повара проведут мастер-классы.
На площадке будет работать детская зона с интерактивами и мини-фермой, пройдет ярмарка локальных брендов, организуют мобильный экопункт для сбора вторсырья с бонусами за участие. Также в программе фестиваля квесты, розыгрыши и концерты.