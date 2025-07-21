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Как было — не будет. Союзники Украины переругались из-за поставок оружия - РИА Новости, 21.07.2025
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08:00 21.07.2025 (обновлено: 10:28 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/evrosoyuz-2029960000.html
Как было — не будет. Союзники Украины переругались из-за поставок оружия
Как было — не будет. Союзники Украины переругались из-за поставок оружия - РИА Новости, 21.07.2025
Как было — не будет. Союзники Украины переругались из-за поставок оружия
Власти Евросоюза прохладно восприняли предложение Дональда Трампа по поставкам оружия для Киева. В Брюсселе подчеркнули: продавать пушки и боеприпасы — не то же РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:00:00+03:00
2025-07-21T10:28:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
федор лукьянов
дональд трамп
евросоюз
нато
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Евросоюза прохладно восприняли предложение Дональда Трампа по поставкам оружия для Киева. В Брюсселе подчеркнули: продавать пушки и боеприпасы — не то же самое, что передавать их. Ряд ведущих стран ЕС под разными предлогами отказались участвовать в сделке. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.Рамочное предложениеИнициатива президента США вызвала много вопросов. Прежде всего, неизвестно, с кем он обсуждал это и кто именно с ним согласился. Генсек НАТО Марк Рютте перечислил шесть государств: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Однако, по сведениям Reuters, как минимум две страны узнали о своем согласии из СМИ."У меня четкое ощущение, что заранее никого не предупредили. Похоже, до американской администрации США только сейчас доходит, что это означает на практике", — сказал информагентству посол одного из перечисленных Рютте государств.В Вашингтоне уточняют — Трамп озвучил рамочное предложение. Есть лишь общая схема: союзники отдают Украине свое старое оружие, а для себя покупают у американцев новое. Никакой конкретики пока нет. Вместе с тем наверняка программа в первую очередь нацелена на поставку Киеву ЗРК Patriot. У США 60 таких комплексов, у остальных в НАТО в общей сложности порядка 120.Переговоры по "Пэтриотам" должны стартовать 23 июля в формате "Рамштайн" в онлайн-режиме. По данным Reuters, модератором выступит американский генерал Алексис Гринкевич. ВСУ пока получили восемь таких ЗРК, при этом два уже выведены из строя и отправлены на ремонт. Кроме того, обсудят закупку баллистических ракет ATACMS и крылатых JASSM, пишет The New York Times.Главный сторонник плана Трампа — канцлер Германии Фридрих Мерц. Премьер-министр Великобритании Кит Стармер намекнул, что Лондон готов помочь. "Мы работаем с союзниками над предоставлением Киеву сил и средств, а также над тем, чтобы убедиться в их эффективности на Украине", — отметил Стармер на совместной пресс-конференции с Мерцем.Но Франция, Италия, Чехия и Венгрия уже отказались от этого проекта. Эммануэль Макрон призвал страны ЕС развивать собственный ВПК, а не полагаться на американский. В Риме сослались на нехватку средств."Мы не участвуем. Не только потому, что наши системы вооружения, уже переданные Киеву, соответствуют другим технологическим конфигурациям, но и потому, что Италия практически лишена финансовых возможностей для такой сделки", — приводит слова представителя Минобороны газета La Stampa.В Праге объяснили, что сосредоточены на поставках ВСУ собственных боеприпасов. Ну а Будапешт и раньше был против накачивания киевского режима западным оружием.Парни со стволамиПримечательно, что в руководстве ЕС тоже критически отнеслись к идее Трампа. Так, глава евродипломатии Кая Каллас полагает, что Вашингтон не должен перекладывать помощь Украине на плечи союзников."Если вы обещаете оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле вы не помогаете", — указала она.Предложение Вашингтона прозвучало на фоне нового витка торговой войны между США и ЕС. Трамп с 1 августа вводит 30-процентные пошлины на весь европейский импорт. В ответ еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что ЕС подготовил список американских товаров на 72 миллиарда евро в год. Там самолеты Boeing, автомобили, бурбон, медицинское оборудование, электроника, сельхозпродукция.Трамп потребовал от ЕС самостоятельно обеспечивать собственную оборону, поскольку Вашингтону нужны ресурсы для борьбы с Китаем.В результате появился план перевооружения — ReArm Europe на 800 миллиардов евро. В приоритете — системы ПВО, беспилотники и артиллерия.Торговцы смертьюГлавный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отметил в беседе с РИА Новости, что основная причина, по которой в ЕС так или иначе уклонятся от плана Трампа, — это нехватка денег."В этой истории нет двойного дна. Действительно, многие в ЕС, включая Италию, и раньше поставляли оружие Украине. С 2022-го их финансовые возможности истощились, поэтому сейчас нет денег на американские поставки. Кроме того, такие страны, как Франция и Чехия, вообще не нуждаются в предложении Трампа. Они сами производят оружие и заинтересованы в поддержке отечественных, а не американских компаний", — говорит эксперт.План Трампа выгоден только для США. Неслучайно инициативу поддержали лишь Германия, Великобритания и государства Северной Европы, традиционно близкие Вашингтону. "Вряд ли к этому ядру присоединится много желающих. Скорее всего, большинство попытаются так или иначе выскользнуть из схемы Трампа, но так, чтобы не обидеть его", — полагает Лукьянов.Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова указала в разговоре с РИА Новости: в ЕС стремятся к большей независимости от США, но как союзники по НАТО все заинтересованы в сближении с Вашингтоном. Причем сам Североатлантический альянс воспринимают по-разному. Для европейцев это главным образом сплочение вокруг американцев, которые обязаны защищать остальных, для США — организация, нужная в основном ЕС."Инициативу Трампа реализуют, а те, у кого нет денег, найдут способ поучаствовать как-то иначе. Например, Италия готова помочь в транспортировке оружия. При этом очевидно, что взаимоотношения Трампа и ЕС полны противоречий. С одной стороны, он предлагает им закупать оружие для Украины, с другой, продолжает торговую войну. &lt;…&gt; Получается, что по линии НАТО европейцы и американцы дружат, а по линии ЕС — ссорятся. Посмотрим, чем это кончится, но стратегическая задача Брюсселя — наладить собственный единый рынок оружия при помощи ReArm Europe. Так как эта программа куда более масштабная, одно другому вряд ли помешает", — рассуждает эксперт.И добавляет: кроме того, для американцев важнее противостояние с Пекином, подрывающим их гегемонию. И опасения по поводу России за океаном не такие серьезные, как в ЕС, поскольку в Белом доме украинский конфликт считают региональным, а не угрозой мировому порядку и демократии.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
https://ria.ru/20250714/germaniya-2028406173.html
сша
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), федор лукьянов, дональд трамп, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, марк рютте
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Федор Лукьянов, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Марк Рютте
Как было — не будет. Союзники Украины переругались из-за поставок оружия

Политолог Лукьянов: большинство стран ЕС уклонятся от идеи Трампа по оружию

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Евросоюза прохладно восприняли предложение Дональда Трампа по поставкам оружия для Киева. В Брюсселе подчеркнули: продавать пушки и боеприпасы — не то же самое, что передавать их. Ряд ведущих стран ЕС под разными предлогами отказались участвовать в сделке. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.

Рамочное предложение

Инициатива президента США вызвала много вопросов. Прежде всего, неизвестно, с кем он обсуждал это и кто именно с ним согласился. Генсек НАТО Марк Рютте перечислил шесть государств: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Однако, по сведениям Reuters, как минимум две страны узнали о своем согласии из СМИ.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
"У меня четкое ощущение, что заранее никого не предупредили. Похоже, до американской администрации США только сейчас доходит, что это означает на практике", — сказал информагентству посол одного из перечисленных Рютте государств.
В Вашингтоне уточняют — Трамп озвучил рамочное предложение. Есть лишь общая схема: союзники отдают Украине свое старое оружие, а для себя покупают у американцев новое. Никакой конкретики пока нет. Вместе с тем наверняка программа в первую очередь нацелена на поставку Киеву ЗРК Patriot. У США 60 таких комплексов, у остальных в НАТО в общей сложности порядка 120.
Переговоры по "Пэтриотам" должны стартовать 23 июля в формате "Рамштайн" в онлайн-режиме. По данным Reuters, модератором выступит американский генерал Алексис Гринкевич. ВСУ пока получили восемь таких ЗРК, при этом два уже выведены из строя и отправлены на ремонт. Кроме того, обсудят закупку баллистических ракет ATACMS и крылатых JASSM, пишет The New York Times.
© AP Photo / Jacquelyn MartinАлексис Гринкевич
Алексис Гринкевич - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Алексис Гринкевич
Главный сторонник плана Трампа — канцлер Германии Фридрих Мерц. Премьер-министр Великобритании Кит Стармер намекнул, что Лондон готов помочь. "Мы работаем с союзниками над предоставлением Киеву сил и средств, а также над тем, чтобы убедиться в их эффективности на Украине", — отметил Стармер на совместной пресс-конференции с Мерцем.
Но Франция, Италия, Чехия и Венгрия уже отказались от этого проекта. Эммануэль Макрон призвал страны ЕС развивать собственный ВПК, а не полагаться на американский. В Риме сослались на нехватку средств.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
"Мы не участвуем. Не только потому, что наши системы вооружения, уже переданные Киеву, соответствуют другим технологическим конфигурациям, но и потому, что Италия практически лишена финансовых возможностей для такой сделки", — приводит слова представителя Минобороны газета La Stampa.
В Праге объяснили, что сосредоточены на поставках ВСУ собственных боеприпасов. Ну а Будапешт и раньше был против накачивания киевского режима западным оружием.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 08:00

Парни со стволами

Примечательно, что в руководстве ЕС тоже критически отнеслись к идее Трампа. Так, глава евродипломатии Кая Каллас полагает, что Вашингтон не должен перекладывать помощь Украине на плечи союзников.
© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии
"Если вы обещаете оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле вы не помогаете", — указала она.
Предложение Вашингтона прозвучало на фоне нового витка торговой войны между США и ЕС. Трамп с 1 августа вводит 30-процентные пошлины на весь европейский импорт. В ответ еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что ЕС подготовил список американских товаров на 72 миллиарда евро в год. Там самолеты Boeing, автомобили, бурбон, медицинское оборудование, электроника, сельхозпродукция.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марош Шефчович
Трамп потребовал от ЕС самостоятельно обеспечивать собственную оборону, поскольку Вашингтону нужны ресурсы для борьбы с Китаем.
В результате появился план перевооружения — ReArm Europe на 800 миллиардов евро. В приоритете — системы ПВО, беспилотники и артиллерия.
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14 июля, 08:00

Торговцы смертью

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отметил в беседе с РИА Новости, что основная причина, по которой в ЕС так или иначе уклонятся от плана Трампа, — это нехватка денег.
"В этой истории нет двойного дна. Действительно, многие в ЕС, включая Италию, и раньше поставляли оружие Украине. С 2022-го их финансовые возможности истощились, поэтому сейчас нет денег на американские поставки. Кроме того, такие страны, как Франция и Чехия, вообще не нуждаются в предложении Трампа. Они сами производят оружие и заинтересованы в поддержке отечественных, а не американских компаний", — говорит эксперт.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
План Трампа выгоден только для США. Неслучайно инициативу поддержали лишь Германия, Великобритания и государства Северной Европы, традиционно близкие Вашингтону. "Вряд ли к этому ядру присоединится много желающих. Скорее всего, большинство попытаются так или иначе выскользнуть из схемы Трампа, но так, чтобы не обидеть его", — полагает Лукьянов.
Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова указала в разговоре с РИА Новости: в ЕС стремятся к большей независимости от США, но как союзники по НАТО все заинтересованы в сближении с Вашингтоном. Причем сам Североатлантический альянс воспринимают по-разному. Для европейцев это главным образом сплочение вокруг американцев, которые обязаны защищать остальных, для США — организация, нужная в основном ЕС.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза
"Инициативу Трампа реализуют, а те, у кого нет денег, найдут способ поучаствовать как-то иначе. Например, Италия готова помочь в транспортировке оружия. При этом очевидно, что взаимоотношения Трампа и ЕС полны противоречий. С одной стороны, он предлагает им закупать оружие для Украины, с другой, продолжает торговую войну. <…> Получается, что по линии НАТО европейцы и американцы дружат, а по линии ЕС — ссорятся. Посмотрим, чем это кончится, но стратегическая задача Брюсселя — наладить собственный единый рынок оружия при помощи ReArm Europe. Так как эта программа куда более масштабная, одно другому вряд ли помешает", — рассуждает эксперт.
И добавляет: кроме того, для американцев важнее противостояние с Пекином, подрывающим их гегемонию. И опасения по поводу России за океаном не такие серьезные, как в ЕС, поскольку в Белом доме украинский конфликт считают региональным, а не угрозой мировому порядку и демократии.
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Федор ЛукьяновДональд ТрампЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныМарк Рютте
 
 
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