https://ria.ru/20250721/estoniya-2030348289.html

В Таллине просят сохранить Центр русской культуры, сообщила ERR

В Таллине просят сохранить Центр русской культуры, сообщила ERR - РИА Новости, 21.07.2025

В Таллине просят сохранить Центр русской культуры, сообщила ERR

Руководители творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к городским властям с просьбой сохранить центр, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:13:00+03:00

2025-07-21T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Руководители творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине, обратились к городским властям с просьбой сохранить центр, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на обращение. "Руководители пятнадцати творческих коллективов, действующих в столичном Центре русской культуры, направили открытое обращение депутатам Таллиннского городского собрания с просьбой не принимать поспешных решений и сохранить уникальное культурное пространство", - говорится в публикации. Согласно ERR, авторы обращения обратили внимание на то, что власти Таллина до сих пор не встретились с представителями творческих коллективов, работающих в ЦРК. При этом они также указали, что планируемое объединение ЦРК с другим культурным центром "Котел культуры" может преследовать коммерческие цели. "Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества", - приводит ERR цитату из обращения. Телерадиокомпания отмечает, что местные власти вынесут решение о дальнейшей судьбе ЦРК 21 июля. Телерадиокомпания ERR 3 июня сообщила, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта. В апреле портал Delfi сообщил, что таллинские власти также демонтировали советскую символику с фасада здания ЦРК. По данным ERR, впервые о том, что Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.

https://ria.ru/20250704/prezident-2027155250.html

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