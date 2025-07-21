Посол ЕС призвала Киев сохранить "достижения реформ"
Посол Евросоюза на Украине Матернова призвала Киев сохранить достижения реформ
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова на фоне расследования службы безопасности Украины (СБУ) в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) призвала Киев "сохранить достижения реформ", чтобы не лишиться поддержки.
Ранее в понедельник послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, заявив, что планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
"Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ для сохранения поддержки, необходимой для победы над врагом", - написала Матернова на своей странице в соцсети X, приложив к публикации заявление послов G7.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов